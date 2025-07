Jó hír a MÁV-tól: Megszűnt a vágányzár Rákosrendezőnél, ismét üzemel a Nyugati pályaudvar

Befejeződött a vágányok felújítása Rákosrendezőn, így az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon ismét a korábban megszokott menetrend szerint járnak a vonatok – írta a 24-hu-hoz eljuttatott közleményében a MÁV, amelyben arról is írnak, hogy a pályafelújítás a szolgáltatások bővítését is lehetővé tette. Eszerint július 28-tól ezeken a vonalakon is bővítik a hajnali és az éjszakai közlekedést, újabb „bulijáratokat” kínálnak a hétvégi esti, éjszakai programokon résztvevők hazajutásához.

A Rákosrendezőn elvégzett öt hétig tartó karbantartás közlekedésszakmai célja az volt, hogy megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá váljon az esztergomi és a váci, veresegyházi vonatok menetrendje és megelőzhető legyen a műszaki meghibásodások jelentős része. Ennek érdekében több mint másfél kilométernyi vágányt építettünk át, közel egy tucat váltót cseréltek, 800 méteren ágyazatrostálást végeztek, síneket, betonaljakat és talpfákat cseréltek, részben megújult a felsővezeték-hálózat is. Az augusztus és szeptember végére tervezett éjszakai váltó- és vágány-utószabályozási munkálatokat követően mintegy 1500 méteren 80 km/órás sebességgel lesz használható a pálya – akkortól szűnnek meg teljesen a több perces késéseket okozó sebességkorlátozások, ám a változás már most is kézzelfogható a MÁV szerint: a megújult pályaszakaszon a vonatok közlekedése simább, az utazás egyenletesebb és kényelmesebb.

Hétfőtől a Teleki Blanka utca – Szegedi út találkozásánál lévő vasúti átjárót ismét használhatják az autósok is. Néhány nap kivételével a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak eddig is szabad volt az átjárás a pályakarbantartás ideje alatt.

Íme pontokba szedve a változások:

Budapest–Esztergom (2-es) vonal

Az üzemidő-bővítés részeként új S72-es vonat indul 4:35-kor a Nyugati pályaudvarról Óbudára.

A közel 30 perces követési idő kiterjesztéseként új S72-es vonat közlekedik a Nyugati pályaudvarról Esztergomba. 22:45-kor indul, Esztergomba pedig 0:04-kor érkezik.

Új S72-es vonat közlekedik Óbudáról a Nyugati pályaudvarra. Óbudáról 23:06-kor indul.

Egyéb módosítások:

Egyéb módosítások: Az Esztergomból 4:35-kor induló Z72-es vonat (2029) S72-es vonatként közlekedik, így mindenhol megáll a Vasútmúzeum kivételével; Esztergomból 4:25-kor indul, a Nyugatiba viszont változatlan időpontban érkezik.

A Nyugatiból 4:14-kor induló S72-es vonat (2030) 10 perccel korábban közlekedik, és a térség lakosságának kérésére megáll Magdolnavölgy megállóhelyen is.

A Nyugati pályaudvarról 22:21-kor induló Z72-es vonat (2178) S72-es vonatként közlekedik, 22:15-kor indul és mindenhol megáll a Vasútmúzeum megállóhely kivételével, Esztergomba 23:29-kor érkezik.

Az Esztergomból 22:35-kor induló S72-es vonat (2171) Piliscsaba és Óbuda között pár perces eltéréssel közlekedik.

S76-os vonatok

Az üzemidő kiterjesztéseként új S76-os vonat indul Óbudáról Rákosra 5:06-kor.

Éjszakánként új S76-os vonat közlekedik Rákos és Óbuda között, Rákosról 22:36-kor indul.

Egyéb módosítások:

Egyéb módosítások: A Pilisvörösvárról eddig 5:22-kor induló S76-os vonat (3219) csak Óbudától közlekedik.

A Rákosról 22:06-kor induló S76-os vonat (3278) Pilisvörösvár helyett csak Óbudáig közlekedik.

A Pilisvörösvárról 22:22-kor Rákosra induló S76-os vonat (3251) az új rend szerint már S72-es vonatként (2151) a Nyugatiba közlekedik, ahová 22:57-kor érkezik.

A korábbi menetrend szerint Pilisvörösvárról 22:52-kor Rákosra induló S76-os vonat (3261) nem közlekedik.

Budapest–Vác (70-es) vonal

A Nyugati pályaudvarról 22:15-kor induló S70-es vonat (2498) 5 perccel később közlekedik.

Budapest–Veresegyház–Vác (71-es) vonal