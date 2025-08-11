hírösszefoglalóa nap hírei
A nap legfontosabb hírei – 2025. 08. 11.

2025. 08. 11.

Videón, ahogy egymásnak ütközik két kínai hadihajó egy harmadik, Fülöp-szigeteki hajó üldözése közben
Harsányi Levente és 20 évvel fiatalabb menyasszonya szakítottak
Lázár komolyan gondolja: 500 milliárd is lehet a 32 kilométeres M100-as gyorsforgalmi megépítése
Újabb tragikus biciklibaleset, Balatonbogláron halt meg egy férfi
Magyar Péter: A NAV-nyomozó megkérdi majd Tiborcz Pistát, hogy lehetett 10 éve még csak egy Opeled, most pedig 500-1000 milliárd forintod
