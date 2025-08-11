A nap legfontosabb hírei – 2025. 08. 11.

- Kósával az élen az egyéni jelöltjeinek harmadát is lecserélheti a Fidesz
- Újabb 50 milliárd forintot pumpál az állam a 4iG-univerzumba
- Lázár komolyan gondolja: 500 milliárd is lehet a 32 kilométeres M100-as gyorsforgalmi megépítése
- Brit értesülés: Zelenszkij akár kész lemondani az oroszok által megszállt területekről
- Publicus: Tisza–Fidesz 32–24
- Bódis Kriszta: Tisztában voltam vele, hogy mindent elveszíthetek
- Magyar Péter: A NAV-nyomozó megkérdi majd Tiborcz Pistát, hogy lehetett 10 éve még csak egy Opeled, most pedig 500-1000 milliárd forintod
- Lovász László kapta az egyik legrangosabb európai tudományos díjat 2025-ben
Extra: