Kósával az élen az egyéni jelöltjeinek harmadát is lecserélheti a Fidesz

Többször írtunk már arról, hogy az élesedő verseny miatt több régi harcosától megválik a Fidesz, és helyettük új jelölteket indítanak a jövő évi parlamenti választásokon az egyéni választókerületekben. Most az atv.hu szedte össze, hogy áll a legnagyobb kormánypárt az egyéni jelöltekkel, mivel a hírek szerint a harmadukat lecserélhetik jövőre 2026-ra.

A legnagyobb név a listán talán Kósa Lajos, aki 1998 óta eddig mindig biztosan hozta Debrecent a Fidesznek. Őt egy debreceni alpolgármesterre, Széles Diára cserélhetik. Lázár János közlekedési miniszter, aki eddig Hódmezővásárhelyen tarolt a parlamenti választásokon, pedig maga jelentette be, hogy jövőre nem indul egyéniben.

Budapesten sorcsere lesz, egy kivételével valamennyi választókerületi elnököt lecserélte a Fidesz, írta az ATV. Így Németh Szilárd, Németh Zsolt, Fürjes Balázs, Simicskó István sem indulhat. Egyedül Dunai Mónikát hagyták meg a 14. választókerületben.

A két győri fideszes képviselőt, Kara Ákost és Simon Róbertet is lecserélik, hiába nyertek 2022-ben. Különböző okok miatt Tasó Lászlóra, Riz Gáborra és Tiba Istvánra sem számítanak jövőre, pedig három évvel ezelőtt hatalmas fölénnyel nyertek.