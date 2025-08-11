Kalandpark, őrültség, a hegymászás kapudrogja – mi is az a via ferrata?

Magyarország via ferrata útvonalai az elmúlt időszakban botrányban és tragédiában is érintettek lettek: 2024 áprilisában feljelentés is történt abban az ügyben, amelyben a tatabányai via ferrata útvonal üzemeltetője elbontotta az egyik utat, nemrég pedig ugyancsak a tatabányai ferratán történt egy sokkal szomorúbb incidens: egy férfi meghalt az egyik úton.

Bár a via ferrata egyre népszerűbb sport, sokan nem tudják, hogy pontosan mit is jelent, legfeljebb annyit sejtenek, hogy a hegymászáshoz van köze. Sokak számára egy rejtélyes furcsaság, amelyhez – legalábbis kívülről úgy tűnik – komoly tudás és felszerelés kell, holott a sziklamászástól eltérően gyakorlatilag bárki kipróbálhatja, akiben van némi kalandvágy, és – talán ez még fontosabb – akinek nincs tériszonya.

Mi ez?

A via ferrata valahol félúton helyezkedik el a túrázás és a sziklamászás között – ez utóbbihoz legalább egy alapfokú tanfolyam elvégzése és jóval hosszabb felszereléslista szükséges. Valójában ez a tökéletes kapudrog a sziklamászáshoz, nem véletlen, hogy sokan innen kapnak ihletet ahhoz, hogy szintet lépjenek, és különféle tanfolyamokat végezzenek el.

A via ferrata előnye, hogy nem kell hozzá sem drága felszerelés – egyrészt bérelni is lehet, másrészt a hegymászó-felszerelésekhez képest lényegesen olcsóbb –, sem tanfolyam meg vizsga.

Maga a szó olaszul vas utat jelent, amely a magyarban a vasalt utak megnevezést kapta, és, ha ránézünk egy via ferrata útra, ez azonnal értelmet is nyer: sziklákon kiépített olyan járatokat jelent, amelyekben különféle fémelemek segítik a közlekedést.