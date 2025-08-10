Orbán Viktor: Ha valaki gyermeket vállal, még anyagilag is járjon jobban!

Két elmélet van arra, hogy miért születik kevesebb gyermek

– írja Orbán Viktor vasárnap reggeli Facebook-posztjában, majd ki is fejti, melyik kettőre gondol. Szerinte az egyik elmélet úgy tartja, hogy megváltoztak és más életfilozófiát követnek az emberek. „Egy gyermek sok törődést és erőfeszítést igényel. E helyett az emberek egy kényelmesebb életet választanak.” Míg a másik elmélet szerint „mindenfajta akadályok vannak, ezért a fiatalok úgy döntenek, hogy később vágnak bele a gyerekkel együtt járó felelősségteljes, felnőtt életbe, halogatják a házasságot, halogatják a gyermekvállalást.”

A miniszterelnök a posztban nem teszi le egyértelműen a voksát egyik elmélet mellett sem – bár a gondolatmenet későbbi része arra utal, hogy inkább a másodikban hisz –, ellenben áttér kedvelt témájára, a nyugati országok migrációs politikájának ostorozására. Szerinte ugyanis a nyugatiak erre a kihívásra „azt a választ adják, hogy a világon sok ember van, akik úgyis el akarnak jönni onnan, ahol vannak. Engedjük hát be őket ide magunk közé. Többen leszünk, a kevesebb saját gyereket kipótoljuk idegenekkel. Darab-darab, és akkor a végén a gazdaság teljesítőképessége nem hanyatlik, fenntartható lesz az életszínvonal.” Orbán úgy véli, ez a migráció végső oka, amiről ezúttal sem felejti el hangsúlyozni, hogy együtt jár vele a terrorveszély növekedése és a romló közbiztonság.

Mi nem erre az ösvényre léptünk. Mi azt mondtuk, hogyha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, különösen anyagi természetű akadályok, akkor azokat mozdítsuk el. Csináljunk egy olyan családbarát politikát, amelyben a vágyott gyerekek megszületnek! Legyen az a célunk, hogy Magyarországon, ha valaki gyermeket vállal, még anyagilag is járjon jobban!

– írja a posztban Orbán, aki pénteki Kossuth-rádiós interjújában is elmélkedett a demográfiai kihívásokról, elismerve, hogy még nem jutottunk el ahhoz az állapothoz, hogy aki gyereket vállal, anyagilag is jobban járjon, „de már közelítünk”. Arról is beszélt, hogy Magyarország a migráció ügyében nem köt kompromisszumot, így viszont egy nagyon jó családpolitikát kell szerinte folytatni, egyébként több millióval csökkenthetne a magyarok száma.

A kormány és az ellenzék narratívájának kontrasztját jól mutatja, hogy Magyar Péter a globális és évtizedes léptékű víziókkal szemben vasárnap reggel is a magyar egészségügy állapotáról posztolt, Takács Péter egészségügyi államtitkár figyelmébe ajánlva a híreket, miszerint újra teljes vízkorlátozás van a székesfehérvári kórház szülészetén, fertőtlenítés miatt, ahol a kismamák beszámolói szerint már legalább egy hete nem lehet inni a csapból az épületben.