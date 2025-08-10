Hatos lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

4

9

25

30

41

45

Teli találatos szelvény nem volt, a következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén) 1,39 milliárd Ft.

További nyeremények: