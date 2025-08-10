Hatos lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
- 4
- 9
- 25
- 30
- 41
- 45
Teli találatos szelvény nem volt, a következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén) 1,39 milliárd Ft.
További nyeremények:
- 5 találatos szelvény 86 darab, nyereményük egyenként 194 370 forint;
- 4 találatos szelvény 2846 darab, nyereményük egyenként 5875 forint;
- 3 találatos szelvény 40 099 darab, nyereményük egyenként 2535 forint.