hatos lottónyerőszámokszerencsejátéklottó
Belföld

Hatos lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
24.hu
2025. 08. 10. 17:28
Marjai János / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 4
  • 9
  • 25
  • 30
  • 41
  • 45

Teli találatos szelvény nem volt, a következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén) 1,39 milliárd Ft.

További nyeremények:

  • 5 találatos szelvény 86 darab, nyereményük egyenként 194 370 forint;
  • 4 találatos szelvény 2846 darab, nyereményük egyenként 5875 forint;
  • 3 találatos szelvény 40 099 darab, nyereményük egyenként 2535 forint.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A székesfehérvári kórház a Telexnek: nem jártak szerelők vajúdó nő mellett
„Kiütött a Megasztárban, talán sportszerű lenne, ha egyszer én is kiütném őt a ringben” – Rúzsa Magdi Sztárbox-kihívást kapott
Mit jelent a kórházi fertőzés, és miért lehet halálos?
Élő adásban csúszott ki egy káromkodás Peller Mariann száján
Alighanem az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt vasárnap
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik