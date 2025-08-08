Már terjesztik a Tisza Párt nyomtatott lapját

Péntektől terjesztik a Tisza Párt nyomtatott lapját az 5000 fő alatti településeken, írja a Telex. A lap emlékeztet, hogy Magyar Péter pártja júliusban jelentette be, hogy a falusi szavazók megnyerésére indítanak országos újságot.

A Tiszta Hang első lapszáma 8 oldalas, a Telex szerint szerepel benne többek közt a párt programja, megszólal benne Ruszin-Szendi Romulusz is, illetve írnak a Tisza által indított problématérképről is.

A párt az újságról azt írta: