Már terjesztik a Tisza Párt nyomtatott lapját

Péntektől terjesztik a Tisza Párt nyomtatott lapját az 5000 fő alatti településeken, írja a Telex. A lap emlékeztet, hogy Magyar Péter pártja júliusban jelentette be, hogy a falusi szavazók megnyerésére indítanak országos újságot.
A Tiszta Hang első lapszáma 8 oldalas, a Telex szerint szerepel benne többek közt a párt programja, megszólal benne Ruszin-Szendi Romulusz is, illetve írnak a Tisza által indított problématérképről is.
A párt az újságról azt írta:
A Tiszta Hang nem hagyományos sajtótermék, hanem a Tisza Párt egyik kommunikációs csatornája lesz. Nem klasszikus értelemben vett szerkesztőségi tartalomról van szó, hanem egy közösségi és politikai edukációs kiadványról, amely segít elérni azokat az embereket is, akikhez az internetes csatornák nehezebben jutnak el.