„Elöntötte agyamat a szar” – ezért dobta meg Magyar Pétert a férfi, akit Konyaknak hívnak

„Teljesen spontán jött az ötlet, hirtelen felindulásból történt, hogy megdobtam Magyar Pétert. És az, hogy szotyolászacskóval tettem, utólag nyert értelmet, ugyanis ő pont a napraforgót nem volt képes megkülönböztetni a gaztól, mint az történt az egyik gazdánál készült videóban, és ami mémmé is vált” – kezdi a beszámolót a Blikknek a férfi, akit mindenki csak Konyaknak hív. (A cikkből az derül ki, hogy Róbert a keresztneve.)

A 80 nap alatt Magyarország körül elnevezésű országjárása során szerdán Békés vármegyei településeken járt a Tisza Párt elnöke, ennek egyik állomásán, Gyulán szép számú érdeklődő hallgatta őt, amikor váratlanul a színpad előtt átmasírozott egy hosszú hajú, középkorú férfi, és megpróbálta megdobni valamivel a szónokot. A Mandiner tényfeltárása szerint valójában egy zacskó szotyival próbálkozott.

A Magyar Péter által közzétett videón az látszik, ahogy az étel vagy ital nagyjából egy méterrel elzúg az ellenzéki politikus mellett, a támadó pedig a tömegen átvágva sietős lépetekkel távozik a helyszínről. Annyit még látni a felvételen, hogy a biztonsági emberek a férfi után erednek. „Legközelebb célozzon jobban!” – üzente Magyar a támadójának, felidézve ezzel Tisza István reakcióját, akire 1912-ben egy ellenzéki képviselő rálőtt a Parlementben, de nem találta el a miniszterelnököt.

A férfit most mikrofonvégre kapta a Blikk, akiknek Konyak azt mondta: szerdán „annyi történt, hogy elmentem a one man show-jára, vagy ahogy mondani szoktam, a koncertjére. Hangsúlyozom, nem az vezérelt, hogy balhét csináljak. Mindenesetre ott voltam, közel álltam a színpadhoz, és amikor Magyar Péter elkezdte a műsort, Békés megyeiesen fogalmazva elöntötte az agyamat a sz.r!”

Egy teli sörösdoboz fél kilogramm, ha azt vágtam volna hozzá és eltalálom, komoly sérülést is okozhattam volna. Én nem vagyok ilyen bunkó. A videón is jól látszik különben, hogy a lába elé dobtam a szotyit. Mindezzel annyira tele van már a Facebookom, az Instám és a hócipőm is. Inkább idéznék egy klasszikust: „Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó”. De hát a bánat sem akarta ezt. Magyar Péternek pedig üzenem, annak a felhívásának, miszerint legközelebb jobban célozzak, azaz nyugodtan dobjam meg, nem teszek eleget.

A Blikk még azt írja, hogy a férfit másnap felhívták a rendőrök, és megkérték, hogy menjen be a kapitányságra. Az elmondása szerint garázdasággal gyanúsították meg és rabosították is.

Volt nálam egy tasak dohány, egy öngyújtó, meg egy zacskó szotyi. Átfutott az agyamon, nehogy már a dohányomat vágjam hozzá. Így maradt az általam már felbontott szotyiszacskó. Amikor azt odadobtam, közöltem, hogy nesze, ez a napraforgó. A zacskó eldobása után a tömeg tapsolása és pfújolása közepette indultam kifele két biztonsági őr kíséretében. Odamentem a kerékpáromhoz, ahol megjelent öt fiatal fiú. Úgy tizenhárom-tizenöt évesek lehettek, és elkezdtek engem anyázni meg öt kilogramm krumplizni. Elmondtak mindennek, amit én kikértem magamnak, és megjegyeztem, hogy nem hagyom magamat provokálni.

-tette hozzá Konyak.