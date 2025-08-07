„Legközelebb célozzon jobban!” – így reagált Magyar Péter, amikor a gyulai fórumán egy sörösdobozzal próbálták megdobni

Íme egy digitális harcos a teljes valójában, tapsoljuk meg az úriembert!

– így reagált Magyar Péter a szerdai gyulai fórumán, amikor egy férfi megpróbálta őt eltalálni egy sörösdobozzal.

A 80 nap alatt Magyarország körül elnevezésű országjárása során szerdán Békés vármegyei településeken járt a Tisza Párt elnöke, ennek egyik állomásán, Gyulán szép számú érdeklődő hallgatta őt, amikor váratlanul a színpad előtt átmasírozott egy hosszú hajú, középkorú férfi, és teljes erőből megpróbálta megdobni egy teli sörösdobozzal a szónokot.

A Magyar Péter által közzétett videón jól látszik, ahogy a sörösdoboz nagyjából egy méterrel elzúg az ellenzéki politikus mellett, a támadó pedig a tömegen átvágva sietős lépetekkel távozik a helyszínről. Annyit még látni a felvételen, hogy a biztonsági emberek a férfi után erednek.

„Legközelebb célozzon jobban!” – üzente Magyar a támadójának, felidézve ezzel Tisza István reakcióját, akire 1912-ben egy ellenzéki képviselő rálőtt a Parlementben, de nem találta el a miniszterelnököt.

Magyar a Facebook-posztjában azt írta: a támadója