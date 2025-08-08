Jövő héttől lehet jegyet venni a Budapest-Philadelphia járatra

A Budapest-Philadelphia járatra hétfőn indul a jegyértékesítés, így már lehet helyet foglalni a jövő májusban induló repülőgépekre – jelentette be a Budapest Airport kommunikációs igazgatója az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában, amit az MTI szemlézett.

A Philadelphia-Budapest repülőjárat a pandémia elején szűnt meg, így már hat éve nem volt légi összeköttetés a két város között. A Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépeken

234-en utazhatnak a hét minden napján.

Valentinyi hangsúlyozta, hogy az American Airlines légitársaság bejelentését több mint egy évig tartó előkészítő munka előzte meg. Az igazgató célként jelölte meg, hogy minél több hosszútávú járatot visszahozzanak Budapestre.

Philadelphia egy fontos légikikötő, erről a pontról több mint 100 reptérrel van összeköttetésben az American Airlines, így Magyarország számára most kinyílt egész Észak-Amerika – közölte a Budapest Airport vezérigazgatója.

A szezon 2026. május 21-e és október 5-e között tart, eddig repülnek Budapest és a Pennsylvania állambeli Philadelphia között az American Airlines gépei, de a Budapest Airport szeretné meggyőzni a légitársaságot arról, hogy egész évben érdemes hazánkba repülni.