Idén először a Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft. a Sziget kizárólagos borbeszállítója – írta az Mfor a fesztivál tájékoztatására hivatkozva. Korábban évekig a Borháló és a Paulus borait fogyaszthatták a fesztiválozók, most azonban a Mészáros Lőrinchez köthető Béta Magántőkealap tulajdonában álló kft. kaphatta meg ezt a feladatot.

Amint azt szerdán megírtuk, a bor decije 850 forint a Szigeten, fröccsből háromfélét kínálnak: a hosszúlépés 1350, a nagyfröccs 1950, a házmester 2990 forint.

A milliárdos holdudvarában összegyűlt borászatokat tavaly vonták össze egy cégbe, a Dereszla Kft.-be, miután a korábbi négy cégből három 2023-ban veszteséges volt. A Béta Magántőkealapot a Status Capital Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. kezeli, a konkrét tulajdonosokat – ahogy ez a magántőkealapok lényegéből fakad – nem ismerjük.

Az Mfor arról is írt, hogy a Szigeten egy másik Mészáros-érdekeltség, a Gallicoop is megjelent, de az egy marketing megjelenéssel összekötött foodtruck, nincs hozzá kizárólagosság. A Gallicoop 2020-ban került Mészáros Lőrinc közelébe, azt követően, hogy az államtól több száz millió forintos támogatást kapott a cég.