Szerdán este 8 órakor nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. 2025-ben is több mint 120 ezren jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe.

A ponthatárokat a felvi.hu-n tették közzé.

Aki megadta a telefonszámát, az SMS-ben is kapott értesítést arról, hogy sikerült-e a felvételije és hová vették fel. Akinek nem sikerült, az a pótfelvételi időszakban még jelentkezhet államilag támogatott és önköltséges helyekre.

Az Eduline azt írja, a Corvinuson a 2025-ös felvételin is brutálisan magas ponthatárokat húztak. Idén a legtöbb ponttal a nemzetközi gazdálkodás képzésre lehetett bekerülni, 478 ponttal.

Jelentősen magasabb lett a BME szakjai többségén is a felvételi ponthatár, mint egy évvel korábban. A szakportál szerint gazdálkodás és menedzsmenten 418 pontnál húzták a határt, de az építészmérnöknek jelentkezőknek még ennél is magasabb, 424 pontot kellett megugraniuk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem idén rekordszámú jelentkezőt vett fel: 12 583-an kezdhetik meg majd tanulmányaikat az egyetemen szeptembertől. Alapszakra 7823, felsőoktatási szakképzésre 91, mesterszakra 3209, osztatlan szakra 1460 fő nyert felvételt. Gazdálkodási és menedzsment szakra itt 422 pont, kereskedelem és marketingre 419 pont kellett.

Ezen kívül több vidéki városban, így Egerben, Veszprémben Debrecenben, Győrött, Gyulán, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Sopronban és Szegeden is szerveztek ponthatárváró rendezvényt.

A legnépszerűbb szakok

Az Eduline azt írja, azt már korábban tudni lehetett, hogy melyik tíz szakra jelentkeztek a legtöbben 2025-ben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre:

gazdálkodási és menedzsment (elsőhelyes jelentkezők száma: 4484, összes jelentkező száma: 18 885)

pszichológia (elsőhelyes jelentkezők száma: 2849, összes jelentkező száma: 8912)

kereskedelem és marketing (elsőhelyes jelentkezők száma: 2677, összes jelentkező száma: 10 960)

jogász (elsőhelyes jelentkezők száma: elsőhelyes jelentkezők száma: 2655, összes jelentkező száma: 6853)

általános orvos (elsőhelyes jelentkezők száma: 2625, összes jelentkező száma: 7704)

mérnökinformatika (elsőhelyes jelentkezők száma: 2578, összes jelentkező száma: 8259)

nemzetközi gazdálkodás (elsőhelyes jelentkezők száma: 2284, összes jelentkező száma: 8358)

ápolás és betegellátás (elsőhelyes jelentkezők száma: 2277, összes jelentkező száma: 7937)

osztatlan tanári (elsőhelyes jelentkezők száma: 1992, összes jelentkező száma: 7076)

pénzügy és számvitel (elsőhelyes jelentkezők száma: 1884, összes jelentkező száma: 6850)

Indulhat a roham az albérletekért

A fővárosban az átlagos havi albérleti díjak elérhetik a 270-280 ezer forintot, amelyre még rárakódik egyebek között a kaució, amely jellemzően két havi bérleti díj – mondták a felvételi ponthatárok szerdai kihirdetésével induló albérletpiaci főszezonról az MTI által megkérdezett ingatlanpiaci szakértők.

Az ingatlan.com rámutatott, hogy a fővárosi átlagos bérleti díjszint közel 10 ezer kiadó ingaltanhirdetés alapján 270 ezer forint jelenleg, de Budapesten belül óriásiak a különbségek. A legdrágább a II. kerület 350 ezer forintos havi átlaggal, a legolcsóbb pedig a XXIII. kerület 160 ezer forintos átlaggal. Hozzátették, hogy a budapesti árszinttől alig marad el a debreceni 248 ezer forintos átlagos bérleti díj. Győrben és Székesfehérváron 200-210 ezer, Szegeden és Pécsett 165 és 185 ezer, míg Miskolcon 125 ezer forint az átlagos havi bérleti díj. Az ingatlan.com adatai szerint a beköltözésnél két havi kauciót és egy havi bérleti díjat kérnek előre a bérbeadók, ezért ez az összeg a legnagyobb egyetemvárosokban 500-800 ezer forint is lehet.

A Duna House jelezte: a ponthatárok kihirdetése beindítja az albérletpiac főszezonját, azonban egyre több diák választja a kivárás stratégiáját, bízva az árak mérséklődésében. Ez akár százezres megtakarítást jelenthet, de fokozott versenyt is eredményezhet. A budapesti átlagos bérleti díj júliusban 270-280 ezer forint körül alakul, ám a II. és az V. kerületben elérheti a 350 ezer forintot is, különösen az 50 négyzetméteres lakásoknál. A külső (XXII. vagy XXIII.) kerületek 160-190 ezer, míg a XI. és XIII. kerületek 235-322 ezer forint közötti átlagárakkal szerepelnek a kínálatban. A belső pesti kerületekben egy egyszobás lakás ára jellemzően 100-130 ezer, míg egy jó állapotú, egyetemközeli garzon havi díja 140-150 ezer forintot körül alakul. A többszobás lakások a 230-280 ezer forint közötti árkategóriába esnek. Debrecenben 210-250 ezer, Győrben 190-230 ezer, Szegeden 150-170 ezer forintos sávban mozog, Pécsett 140 ezer, Miskolcon és Szolnokon pedig 110 ezer forint az általános havi bérleti díj. A kaució jellemzően két havi bérleti díj, de drágább ingatlanoknál vagy új bérlőknél nem ritka a három havi sem. Ráadásul a költözés és berendezkedés is költséggel jár, így a teljes induló költség meghaladhatja az 1 millió forintot – mutattak rá.