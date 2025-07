Egy éve folyik az egészségügyi program alkotása a Tiszánál – mondta Magyar Péter, aki a szombati kongresszus egészségügyi kerekasztalát moderálja. Magyar hangsúlyozza: minden évben plusz 500 milliárdot kap az egészségügy, amit a Tisza prioritásként kezel.

Hárman vettek részt a beszélgetésben, ők mindannyian a Tisza egészségügyi programjának kidolgozásában vesznek részt. Kulja András az egyik, őt már mindenki jól ismeri: ő a Tisza EP-képviselője, korábbi orvos, kommunikációs szakember. Azonban két új név is van: Mágori Kriszina egészségbiztosítása szaértő, aki a rendőrségen is dolgozott, betegjogi tanácsadó, valamint igazságügyi orvosszakértő is. Hegedűs Zsolt, ortopéd orvos, aki az Egyesült Királyságban is dolgozik, illetve a Sportkórházban és a Wáberer klinikán. A MOK etikai kollégiumának korábbi elnöke is volt.

Kulja András azt mondja, az általuk feltárt eddigi anomáliák az egész rendszerről árulkodnak, ahogy a várható élettartam is. Mágori Krisztina arról beszélt, hogy az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés egyenlőtlensége nagy problémát jelent, ahogy a nem megfelelő kommunikáció, valamint a betegjogi panaszok elhúzódása is. Sokszor a beteg nem is kártérítést szeretnének, hanem azt, hogy a rendszer elismerje a hibát és bocsánatot kérjenek tőle.

Nagyon nem mindegy, hol lesz beteg valaki: Szentesen vagy Szegeden

– mondja Mágori Krisztina a területi egyenlőtlenség kapcsán.

Hegedűs Zsolt szerint az őszinteség, transzparencia és a partnerség jelenti a jövő egészségügyét. Nem a szőnyeg alá kell söpörni a hibákat, hanem tanulni belőle. Nem kell félni attól, hogy megmutassuk a fertőzési adatokat, ez motiválná a dolgozókat is, és a döntéshozókat is nyomás alá helyezné. A legjobb egészségügyi rendszert kell Semmelweis hazájában megteremteni. A szakmai szervezetekkel való partnerség fontosságát is hangsúlyozta, meg kell hallgatni a szervezetek javaslatait, és be kell építeni a döntésekbe.

Az ortopéd orvos is elveszik a magyar várólista-rendszeren. Ezzel szemben Angliában minden jól követhető, és mindenki látja az intézmények adatait. Hegedűs Zsolt ezt a gyakorlatot akarja hazahozni Magyarországra, ahogy a kint dolgozó orvosokat is. Szerinte igenis le lehet csökkenteni a várólistákat és transzparenssé kell azokat tenni.