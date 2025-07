Kormányhatározat írja elő, hogy a diákok ingyen utazhatnak a nem létező debreceni Közlekedési Múzeumhoz

Vitézy Dávid, aki hétfőn még arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi visszakozás ellenére Lázár János minisztériuma mégis kiírta a Közlekedési Múzeum Debrecen mellé költöztetésére szóló építészeti tervpályázatát, szerdán arról írt Facebookján, hogy egy friss kormányhatározat értelmében a nem létező, sőt még most is bizonytalan jövőjű intézménybe mostantól ingyenesen utazhatnak a közoktatásban tanulók.

Lázár volt az, aki tavaly májusban bedobta a múzeum Debrecenbe költöztetésének ötletét. Nem sokkal később már hivatalosan is áthelyezték a múzeum székhelyét a debreceni BMW gyár melletti pusztába, a Széchenyi utca 31. alá. Ez volt augusztusban, októberre már a látványtervek is készen voltak.

Vitézy szerint, akinek bejegyzését a 444.hu idézte, a múzeum elköltöztetése ellen számos érv szól, de ez a három a legfontosabb:

„A Debrecentől is tíz kilométerre fekvő külterületi szántóföld az autópálya-csomópont mellett Nyugat-Magyarországról, Zalaegerszegről vagy Szombathelyről akár 7-10 óra utazás is lehet egy iskolás csoportnak. De még Debrecen belvárosából is fél óra. A helyszín országos múzeumnak teljesen alkalmatlan, tömegközlekedési kapcsolatai nincsenek, legfeljebb kamionos pihenő számára lenne alkalmas helyszín.”

„A Közlekedési Múzeumot minden Budapesthez köti: a szakmai és muzeológiai stáb, az egyetemi háttér, az intézmény 126 éves fővárosi története és lássuk be, a magyar közlekedéstörténet legfontosabb történetei is a kisföldalattitól a villamosokig, a Csepeltől az Ikarusig, Széchenyitől Ganz Ábrahámig.”

Nem véletlen, hogy Vitézy, aki egyébként maga is vezette egy ideig a Közlekedési Múzeumot, fel is kapta a fejét, amikor Lázár János az egyik vidéki fórumán, májusban, Keszthelyen arról beszélt: „ha a társadalom úgy dönt, hogy Budapesten legyen a Közlekedési Múzeum, azt tudomásul veszem”.