Karácsony válaszolt Orbánnak: tényleg kiderült, milyen lenne, ha nem a Fidesz kormányozna

Egyetértek a miniszterelnökkel: tegnap kiderült, milyen lenne ez az ország, ha nem ők kormányoznának. Mutatom. Szabad, mosolygós, szeretetteljes, egymásra odafigyelő, egymást támogató, szolidáris közösség. Mert aki a szabadságot választja, társakat választ

– írta Karácsony Gergely főpolgármester Orbán Viktor megjegyzésére reagálva.

A miniszterelnök első sorban a támogatói belső nyilvánosságának szánva tett közzé minősítő mondatokat a szombati százezres demonstrációról. Orbán Harcosok Klubja rendszerében elküldött levelében azt írta, hogy szerinte Brüsszelben adták ki az utasítást, hogy Budapesten Pride-nak lennie kell.

A bábpolitikusaik az utasítást végrehajtották. Ez a bizonyíték arra, milyen lenne az életünk, ha az ország élén nem a szuverenitásunkat védő nemzeti kormány állna. Parancs Brüsszelből, haptákban álló bábpolitikusok Budapesten, Tisza-, DK- és Karácsony-szavazók az utcán.

Karácsony szerint viszont a résztvevők a szeretet erejével mutatták meg, hogy van élet a rendszeren kívül, ami szebb is, szabadabb is és boldogabb is.

És amikor ezt az életet együtt, félelem nélkül választjuk, akkor ennek az önző és fojtogató rendszernek a hazugságai halomra dőlnek

– írta Facebookján a főpolgármester.