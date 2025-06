Iskolai mobiltiltás: jobban figyelnek a gyerekek

Nem minden iskolában tartották be szigorúan a mobiltelefonok használatát korlátozó rendeletet, ám vannak olyan intézmények is, ahol a tanév végére már a telefonok elzárásának pozitív hatásairól számoltak be a pedagógusok – írta a Népszava. A korlátozásról szóló rendelet tavaly szeptember 1-jén lépett életbe, főszabály szerint a diákoknak a tanítási nap elején le kell adniuk telefonjaikat, a tanítási nap végéig azokat elzárva kell tárolni. A tanórákon, oktatási céllal az eszközöket csak engedéllyel lehet használni.

A készülékek begyűjtésének, tárolásának és kiosztásának gyakorlatát az iskoláknak maguknak kellett kidolgozniuk. A laphoz eljutott beszámolók szerint több iskolában egyszerűen csak a diákokra bízták, elzárják-e telefonjaikat a szekrényekben vagy sem.

– Nálunk nem volt pardon, reggel az első órát tartó tanár beszedte, minden diák kapott egy névre szóló, zárható műanyag borítékot, abba beletette, ment egy dobozba, amit a titkárságon bezártak egy szekrénybe. Ha órán kellett, menni kellett értük óra előtt, kikérni, néha átrakni, mert a csoportbontások miatt összevissza voltak, az utolsó órát tartó tanár pedig aláíratta az átvételi papírt és óra végén kiosztotta. Úgy ahogy működött, de abszolút nem volt normális állapot – fogalmazott egy dunántúli iskola pedagógusa. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy

diákok a tanórákon kívül valóban többet játszottak, mert nem volt mivel elfoglalni magukat: kártyáztak, társasjátékoztak, néha sakkoztak is.

Egy Tolna megyei tanár is úgy tapasztalta, hogy a telefonok elzárása után javult a gyerekek viselkedése, az órákon jobban figyelnek és aktívabban részt vesznek a feladatokban. – Minden szempontból jobb a helyzet attól, hogy néhány órára elszakadnak a telefonjuktól, és nem lettek ettől depressziósok sem – írta.

A Klebelsberg Központ (KK) a Népszavának azt írta, hogy az iskolákból érkezett információk szerint a mobiltelefonok iskolai korlátozása a gyermekek életében pozitív változást eredményezett, a szünetekben is több a közös játék, többet beszélgetnek egymással a tanulók. Hozzátették: a KK év közben többször felhívta a tankerületi központok figyelmét, hogy segítsék az iskolákat, ahol akadályokba ütközne a jogszabály betartása.