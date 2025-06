Nagyinterjút adott a Magyar Nemzetnek Orbán Viktor barátja, Schmidt Mária történész, aki hosszan fejtegette, hogy szerinte miért van válságban Európa. A Patriótákkal Brüsszel elfoglalására készülő kormányfőnek meglepő lehet, de úgy látja, hogy

A külpolitikai elemzés része: általános érvénnyel megfogalmazva, hogy egy demokráciában

csak a többség döntése alapján megalakuló politikai vezetés legitim. De csak akkor és addig legitim, amíg megengedi a verseny szabadságát. Vagyis annak lehetőségét, hogy a következő alkalommal a politikai élet egyéb szereplői alkossanak többséget. Ha ezt a versenyszabadságot bármilyen eszközzel megsértik, az megkérdőjelezi a legitimitást. Bármilyen kormányzási formáról legyen szó, az alapját mindig a legitimitás adja. […] A legitimitás az emberek szívében van, arról ők döntenek. És akár pillanatok alatt is előállhat olyan helyzet, ami miatt elillan a bizalom, és akkor elzavarják a hatalmon lévőt. Mindegy, hogy a bíróság mit mondott. Tehát a döntés mindig az emberek kezében van.

A beszélgetésben a Nyugat hanyatlása mellett természetesen szó van a háborúról, az illegális migrációról, Donald Trumpról, Kínáról, a Közel-Keletről, az orosz és az ukrán propagandáról.

Schmidt Mária összegzése az európai vezetőkről:

Schmidt Mária a magyar helyzetről, a Fidesz választási esélyeiről is beszélt.

Miközben megkérdőjelezik a közvélemény-kutatásokat, a Magyar Nemzet ezúttal meglepő módont tényként közli, hogy a Tisza Pártnak

Ezt Schmidt Mária árnyalta azzal, hogy Magyar Péter egy valóságshow-t rendez a virtuális térben. Nem tudni, mit akar, nem beszél konkrétumról.

Csak arról, hogy ez is rossz, ez is késik, túl meleg van, túl hideg van. Erre egy óvodás is képes.