Cser-Palkovics András: Mészáros Lőrincnek észnél kellene lennie

El kellene kerülni azt, hogy az önkormányzatiság a tanácsrendszerbe forduljon vissza,

mondta a Partizánnak adott interjújában Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere.

Abban volt logika, hogy újra kellett osztani az állam és az önkormányzatok feladatkörét, de az már nem biztos, hogy ez minden esetben jól sikerült – folytatta. Azzal, hogy egyes köröket elvettek az önkormányzatoktól, sok ügy rendezése is bonyolultabb lett, például az iskolaigazgatók kinevezése esetében, vagy leváltásában – tette hozzá.

Az önkormányzatiság tekintetében valóban felmerül a kérdés, hogy előre megyünk, vagy hátra,

jelentette ki a településvezető, de megerősítette, hogy a hatókörök felülvizsgálata önmagában nem rossz ötlet. Cser-Palkovics azt nem látja, hogy a 2026-os parlamenti választásig a mostani helyzet változna, de reméli, hogy a következő önkormányzati választás előtt erre sor kerülhet.

Ahol mindenképpen előrelépésre lesz szükség, az a finanszírozás működési struktúrája,

magyarázta polgármester, ugyanis a települések egyre nehezebben, vagy sehogy nem tudnak önerőből fejlesztést elindítani.

Az interjúban előkerült az is, hogy Vitályos Eszter kormányszóvivő azt mondta, hogy egyes településvezetők állandóan „sírnak, picsognak” a szolidaritási adó miatt, emiatt Cser-Palkovics lapunknak azt mondja június elején, hogy bocsánatkérést vár.

A kormánypárti polgármester, aki szolidaritást vállalt Karácsony Gergellyel is, most azt mondta a Partizánban, hogy Vitályos küldött neki egy üzenetet, amelyben bocsánatot kért, de Cser-Palkovics azt javasolta neki, hogy ezt nyilvánosan is tegye meg.

Székesfehérvárnak idén nagyjából 8,7 milliárd forintot kell befizetnie az államkasszába szolidaritási hozzájárulási adó formájában, osztotta meg a számokat Cser-Palkovics, és bár ők még kapnak vissza valamennyi pénzt normatívában, de ha a mostani tendencia folytatódik, akkor ez változhat. Beszélt ugyanakkor arról is, hogy a közösségi közlekedés leállításával, mint demonstrációs formával nem ért egyet.

Arra a felvetésre, hogy egy olyan incidens esetében, mint Jeszenszky Géza támadása, nem kellene-e a Fidesznek a többi párttal együtt kezdeményeznie egy közös kiállást, Cser-Palkovics azt mondta, hogy szükség lenne a kulturált párbeszédre, de saját bevallása szerint nincs olyan viszonyban Orbán Viktorral, hogy egyszerűen csak felhívja és javaslatot tegyen neki erre.

Azok a véleményeket, amelyeket én látok megjelenni a Harcosok Klubjában, közel sem találom vállalhatatlannak,

jelentette ki a településvezető, mire Gulyás Márton rámutatott arra, hogy a minap Orbán a Facebook-csoportban egy olyan posztot tett közzé, amelyben azt állította, hogy Magyar Péter alkohol- és drogfüggő. Cser-Palkovics szerint az embereket közvetlenül érintő problémák most fontosabbak, mint a nagyobb kérdések, például Ukrajna európai uniós tagsága és úgy látja, hogy a választást majd ez fogja eldönteni.

Cser-Palkovics szerint a magyar és a nemzetközi politika is abba az irányba megy, hogy a politikusok szívesebben ülnek be a nekik kedvesebb sajtóhoz interjút adni. Azt is problémának látja, hogy a Tiszának nem helyi szervezetei vannak, hanem csak szigetek, hivatalos politikusok nélkül, ezért nehéz velük nyíltan kiállni politikai vitára.

Az Orbán-család gazdagodását érintő kérdésre a fideszes politikus úgy reagált, hogy vannak a meggazdagodásnak legális és jogellenes formái, és kezdjük kiüresíteni az olyan szavakat, mint például korrupció, diktatúra és fasizmus. Cser-Palkovics szerint egy országnak szüksége van egy nemzeti tőkés osztályra, amelynek cserébe felelőssége van az ország irányába.

Kérdés, hogy ezt a felelősséget jól gyakorolja-e.

Lehet, hogy megtehetem, hogy elmegyek a Bajnokok Ligája-döntőjére magánrepülővel, de meg is teszem-e, ez két külön kérdés – vélekedett. Bármennyire is lokálpatrióta

Mészáros Lőrincnek észnél kellene lennie.

Ezzel együtt Cser-Palkovics nem látja azt, hogy a jelenlegi politikai pártok közül lenne bárkinek jobb ajánlata mint a Fidesznek.

Téma volt az is, hogy a Videoton 25 év után esett ki az élvonalból, ami után Cser-Palkovics kritikus posztot írt a tulajdonos Garancsi Istvánnak címezve, majd bejelentették, hogy Székesfehérvár jelképes 1 forintért megveszi a focicsapatot. A papírmunkát még nem intézték el, de az önkormányzatnak most az a célja, hogy a következő egy év során sikerüljön találni egy megfelelő új tulajdonost. Addig kevesebb lesz a focisták fizetése és nem lesznek külföldi játékosok sem. Ez a módszer egy bajnoki idényig tud működni, utána viszont mindenképpen jelentős pénzeket kell befektetni.

A jövő évi választásokkal kapcsolatban Cser-Palkovics teljesen elképzelhetetlennek tartja, hogy a Fidesz ne fogadná el egy demokratikusan megrendezett választás eredményét, vagy hogy akadályozná a választás eredményének hitelesítését.