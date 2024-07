Nem maradhat a székesfehérvári gimnázium élén az igazgató, miután a tanárok túlórapénzek miatt perelték a tankerületet

A következő igazgatói ciklusra benyújtott pályázatom államtitkári döntés alapján nem nyert támogatást. A fentiek alapján a megbízatásom 2024. augusztus 14-én megszűnik

– tájékoztatta a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatója, Horváth József a szülőket.

A váratlan döntésről a városi portál is beszámolt kiemelve, hogy a pályázat elutasítása indoklás nélkül történt, miközben más pályázó nem volt a pozícióra. A Székesfehérvár.hu szerint Horváth 2022-ben Székesfehérvár oktatásáért díjban részesült, ráadásul a tantestület és a diákság 100 százalékos támogatását is élvezi, miután vezetése alatt az iskola a megye és a város legjobb és legnépszerűbb intézményévé vált. A diákok petíciót is indítottak, amelyben a Vasvári teljes közössége nevében kérik a döntés megváltoztatását.

A petíciót csütörtök délutánra több mint négyezren írták alá.

Csatlakozott a Horváth mellett kiállókhoz Cser-Palkovics András fideszes polgármester is, aki a Facebook-oldalán közölte: személyesen is sajnálja a döntést, mert az elmúlt években jó munkakapcsolatot és együttműködést alakult ki közte és az igazgató között. Cser-Palkovics hangsúlyozta, hogy „a döntésre – a jogszabályok alapján – sajnos nem lehetett ráhatása vagy akár rálátása önkormányzatnak”. Azt írta, hogy a leváltás további nehézséget is okoz, mert a Modern Városok Program Vasvári gimnáziumra vonatkozó része most indul. A közel 3 milliárd forintos teljes felújítás és bővítés miatt az iskolának ki kell költöznie a következő két tanévre az épületéből, ennek levezénylésében pedig a polgármester szerint fontos szerepe lett volna Horváth Józsefnek.

Reagált a hírre Vargha Tamás, Székesfehérvár kormánypárti országgyűlési képviselője is, aki érthetetlennek nevezte a döntést, és aki szerint a város, az intézmény és a tanulók érdeke is az, hogy Horváth József maradjon a Vasvári igazgatója.

Az ügyben megkerestük a köznevelésért felelős államtitkárságot, a belügyi tárca a Székesfehérvári Tankerületi Központhoz irányított minket. Innen azt az indoklást kaptuk, hogy az igazgató munkájával szemben több szakmai kifogás is felmerült, amelyeket a tankerület eljuttatott a döntést meghozó miniszterhez, egyúttal nem javasolta a pályázó kinevezését. „Ezek közül a legsúlyosabb, hogy

az iskolából huszonegy pedagógus indított pert a tankerülettel szemben olyan többletfeladatok kifizetése érdekében, melyekről egyetlen hivatalos feljegyzés sem készült az iskolában, a követelésekkel a tankerület először a keresetlevélben találkozott

– áll a tankerület válaszában.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz most – tekintve, hogy Horváthon kívül más nem pályázott az igazgatói posztra – azt válaszolták, hogy a tankerületi központ a miniszteri döntés alapján megteszi a szükséges lépéseket, hogy az oktató-nevelő munka zavartalanul induljon el szeptemberben.