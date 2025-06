Orbán továbbküldött egy posztot a Harcosok Klubjába, ami szerint Magyar súlyos alkohol- és drogfüggő

Orbán Viktor – vagy legalábbis a nevében posztoló admin – pünkösd hétfőn a Harcosok Klubja zárt csoportban továbbosztotta a Bennfentes.net Facebook-oldalának egy bejegyzését, a kísérőszövegben hozzátéve, hogy „úgy látom, odaát elmentek otthonról. Baj van a toronyban. Tágult tudattal nem jó színpadra lépni.”

A 444 azt írja, hogy a Fidesz lejáratókampányaiban előszeretettel hivatkozott, Pósa Károly volt magyarnemzetes újságíró által működtetett Bennfentes bejegyzése arról szól, hogy Magyar Péter súlyosbodó alkohol- és drogproblémával küzd. A poszt már nem elérhető a Facebookon.

Orbán a témánál maradva kedden Pócs János videóját küldte be az online harcosainak, amin a jászsági országgyűlési képviselő azt üzeni a Tisza elnökének, hogy legyen bátor, és jöjjön el Lázár János jászberényi fórumára, ahol kérdezhet és énekelhet is, csak ne legyen beszívva. A miniszterelnök profilja a rövid videót azzal kommentálta, hogy „Pócs János rendet rakott, nézd meg a videóját!”

Bár a Fidesz hivatalos kommunikációjában még nem kezdte el drogfüggőséggel gyanúsítgatni Magyart, ő már április 28-án belsős információkra hivatkozva azt mondta, hogy kábítószerezéssel, szexvideókkal akarják lejáratni, ennek érdekében akár drogot is elrejthetnek nála vagy más tiszásnál.

A Tisza elnöke kedden szinte azonnal válaszolt is a megjelent hírre, az őt alkohol és drogproblémákkal vádoló Bennfentes bejegyzésére azt írta, hogy mindebből egy szó sem igaz. Ahogy korábban is jelezte, továbbra is bármikor hajlandó drogtesztnek alávetni magát, akár a véréből, akár a hajából is vehetnek mintát. „Egy kérésem lenne, hogy Orbán hozza el ugyanerre a drogtesztre a vejét és a közvetlen munkatársait: Rogán Antalt, Deutsch Tamást, Szájer Józsefet és Habony Árpádot” – tette hozzá. Magyar egy konditeremben készült képet csatolt a poszthoz, és közölte, hogy nem akar a „közéletben megforduló harcosokhoz hasonlóan idő előtt meghízni”, majd megkérdezte Orbántól, hogy találkoznak-e jövőre az Iron Man versenyen.