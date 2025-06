Elmondta egy 11 éves kislány az anyjának, hogy a szomszédjuk többször is szexuálisan közeledett felé

Őrizetbe vettek a rendőrök egy 32 éves polgári férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy szexuálisan közeledett a szomszédjában élő, 11 éves kislányhoz. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint gyermek édesanyja tett feljelentést múlt héten a rendőrségen.

Elmondta, hogy a 11 éves kislánya arról számolt be neki, hogy a szomszédjuk többször is szexuálisan közeledett felé. A férfi minden alkalommal megfenyegette a gyereket, hogyha bárkinek is szólni mer, akkor megveri az édesanyját.

A bizonyítékok beszerzése után kedden fogták el a 32 éves férfit, majd előállították a kapitányságra.A tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal gyanúsított férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.