Jeszenszky Gézát életveszélyesen megsebesítő férfi: „Nem tudtam, hogy kik. Véletlenszerűen választottam ki őket”

Kőműveskalapáccsal támadtak Jeszenszky Gézára vasárnap délután Budapesten, a Ferenciek terén lévő lakásuknál. A rendszerváltás utáni MDF-kormány külügyminisztere az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy a feleségével tartott hazafelé, amikor egy sapkát viselő férfi meg akarta őt ölni.

Elmondása szerint az elkövető a feleségére is rátámadt, de egy közelben lévő férfi lefogta a támadót, így neki nem lett komolyabb baja. A támadás után a volt külügyminisztert és a nejét is mentővel vitték a Semmelweis klinikára. Jeszenszky életveszélyes koponyasérülést szenvedett, ezért még aznap este megoperálták. A volt külügyminiszter elmondása szerint már két évvel ezelőtt is rátámadt álarcban ugyanez a férfi.

A BRFK az üggyel kapcsolatos közleményében azt közölte, hogy egy pincérnek köszönhetően perceken belül elfogták a támadót. Azt írták, hogy az orvosi maszkot, sapkát és kesztyűt viselő elkövető vasárnap délután fél három körül támadt egy kőműveskalapáccsal az Antall-kormány volt külügyminiszterére és feleségére egy belvárosi társasház kapualjában.

A támadó akkor futamodott meg, amikor egy közeli vendéglátóhely pincére az áldozatok segítségére sietett. A fiatalember sérülései ellenére követte a támadót, és hívta a 112-t. A Készenléti Rendőrség közelben szolgálatot teljesítő járőrei a Fővám téren fogták el a feltételezett elkövetőt. A 70 éves férfinél a támadáshoz használt kőműveskalapácson kívül egy csavarhúzót, egy benzinnel töltött befőttesüveget és öngyújtót is találtak

– közölte a BRFK, hozzátéve, hogy a volt külügyminiszter életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett a támadás során.

G. Ferencet előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérletével, valamint súlyos testi sértés bűntett kísérletével gyanúsították meg. „A gyanúsított beismerő vallomása szerint nem tudta, kikre támad rá, egy megmagyarázhatatlan érzés hatására, véletlenszerűen választotta ki áldozatait. Elmondása szerint a benzint és az öngyújtót nem a támadáshoz akarta felhasználni, hanem később önmagával akart így végezni.”

A bűncselekménnyel gyanúsított 70 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Az elmeszakértő bevonásával folytatott nyomozás során vizsgálják, hogy a gyanúsítottnak köze lehetett-e a volt miniszter ellen 2023-ban elkövetett támadáshoz.