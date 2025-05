Szentkirályi: Karácsony Gergely hazudik és másokra mutogat

Karácsony Gergely főpolgármester most is azt a két dolgot csinálja, amihez leginkább ért: hazudik és másokra mutogat, most éppen a miniszterelnökre – közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szombaton a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, nem a miniszterelnök, nem a kormány és „még csak nem is a hétszűnyű kapanyányimonyók”, hanem Karácsony Gergely és a Tisza vitte csődbe az ország leggazdagabb városát.

A politikus leszögezte: hiába a több száz milliárdos megtakarítás és az évi 150 milliárd forinttal több iparűzési adóbevétel, mert „a budapestiek pénzét elfolyatták propagandára, haverokhoz, kampányokra, bizottságokba”. Hozzátette, a Tisza Párt és Vitézy Dávid csatlakozásával a helyzet csak romlott.

Szentkirályi Alexandra szerint az idei költségvetést szándékosan 50 milliárd forintos „törvénytelen lyukkal tervezték”, majd felelőtlenül és öncélúan elszórtak ugyanennyit „a rákosrendezői szeméttelepre”. Azt írta, mindez példátlan és történelmi bűn.

A kormánypárti politikus közölte, Magyar Péterék megmutatták mit is lehet várni a Tiszától: csődöt.

(MTI)