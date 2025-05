Lemondott Sümeg KDNP-s alpolgármestere, és fel is jelentette a fideszes önkormányzatot

Az elmúlt időszakban, különösképpen ezen a héten olyan események történtek a hivatalban, amelyekkel nem tudok azonosulni

– írta Facebook-oldalán Kalotay Kristóf, aki azt is bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond a sümegi önkormányzatban betöltött alpolgármesteri tisztségéről. A KDNP helyi politikusa azt írta: a döntése hátterében az áll, hogy számára a köz szolgálata „nem csupán pozíció, hanem felelősség” is, ezért „nem tud, és nem is akar átlépni egy bizonyos erkölcsi határvonalat”.

Szeretnék továbbra is tenni a városért, mert ez a közösség fontos számomra. Ugyanakkor a jelenlegi keretek között ezt már nem tudom felelősséggel és lelkiismerettel vállalni

– közölte a kereszténydemokraták sümegi titkára, akit a tavalyi választás után emelt be Végh László fideszes polgármester maga mellé külsős alpolgármesternek. Kalotay viszont alig fél év elteltével olyan mértékben került szembe az őt kinevező Végh-gel és csapatával, hogy távozásával egyidőben fel is jelentette az önkormányzatot a nyomozó ügyészségen.

Az elmúlt időszakban történtek miatt ma ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem, mert hiszek abban, hogy az igazság és az elszámoltathatóság nem üres szavak, hanem alapkövei a hiteles közéleti szerepvállalásnak ma Magyarországon

– írta a távozó alpolgármester, aki azt is közölte, hogy a közösségi oldalán megjelentetett közleményt végleges állásfoglalásnak szánta, és ezek után nem kíván több nyilatkozatot tenni.

Helyi forrásaink azt állítják, hogy Kalotay a város uniós pályázatairól adott át információkat a nyomozóhatóságnak: a feljelentésben arról számolt be, hogy az önkormányzatban arra akarták rávenni az illetékes ügyintézőt, módosítsa visszamenőlegesen több pályázati referens munkaköri leírását, hogy a pályázati pénzekből legálisan kifizethető legyen számukra a projektmenedzseri díj. Majd amikor ő ezt megtagadta, és az esetről egy dokumentumot rögzített a hivatali informatikai rendszerben, a dokumentumot másnapra törölték.

Az előző ciklusban számos botrány sújtotta a település fideszes vezetését. 2021-ben derült ki, hogy Végh polgármesterének élettársa, Szabó Krisztina hamis érettségi bizonyítvánnyal kapott az igazgatói kinevezést a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központban. Néhány hónappal később pedig a Pénzügyminisztérium kötelezte a várost összesen több mint 120 millió forint visszafizetésére. Lapunk írta meg, hogy az átvilágítás során olyan súlyos jogsértéseket állapítottak meg két, uniós támogatásból finanszírozott beruházásnál, hogy elkerülhetetlen volt a teljes támogatási összeg megvonása.

Végh Lászlót a sorozatos balhék ellenére 2024-ben újraválasztották, bár csak 11 szavazattal kapott többet Kovács Mihálynál, az Élhetőbb Városért Egyesület jelöltjénél.