Németh Balázs új podcastot indít egy nagy visszatérővel

Új podcastot indított a YouTube-on Németh Balázs, a köztévé egykori műsorvezetőjéből lett Fidesz-frakciószóvivő – hívta fel a figyelmet a Telex.

A Frakció címre keresztelt új csatorna leírása szerint ezen a fórumon összefoglalják a legfontosabb politikai történéseket, és a frakció döntéseinek, javaslatainak hátterét is megismerhetik a nézők. Mint írják:

Bendét jól ismerhetik a közélet iránt érdeklődők. Amint a Telex is feleleveníti: ő volt az, aki az MTVA külügyi kabinetjének vezetőjeként arra utasította a munkatársakat egy belsős megbeszélésen, hogy az anyagokban minden esetben a kormánypárti irányvonal érvényesüljön. Többek között arról értekezett:

Itt akárki akármit szeretne hallani, el fogom keseríteni, nem lesz kivétel. Aki be van osztva, rá kerülhet a sor, hogy a megfelelő narratíva, a megfelelő módszer és irányvonal mentén anyagot kell írjon róla. Továbbra is az a felállás, hogy akinek ez nem tetszik, annak be kell menni a főnökhöz, be kell adni a felmondását, és el kell menni. Nem kötelező senkinek itt dolgozni.