Családja szerint rendőri brutalitás okozta Zoltán halálát, a parancsnoki vizsgálat jogszerű intézkedést állapított meg – videó

Pár héttel ezelőtt a szentesi kórházban meghalt egy férfi, akivel szemben március 26-án intézkedtek a rendőrök Szegeden bűncselekmény gyanúja miatt. Az elhunyt családja szerint rendőri brutalitás áldozata lett Zoltán, a parancsnoki vizsgálat ellenben azt állapította meg, hogy jogszerűen és arányosan léptek fel a rendőrök.

Az elhunyt férfi testvére videókat küldött lapunknak a rendőri intézkedésről, és arról, hogyan viszik kórházba a mentők szerettüket. Egy harmadik felvételen pedig már nyakmerevítővel fekszik a kórházban Zoltán, aki a kérdéseikre azt mondja, hogy megverték, és hét-nyolc rendőr lépett fel vele szemben.

Egyértelmű, hogy rendőri túlkapás okozta a testvérem halálát. Senkinek sem törik csak úgy el magától a nyaka.

Egy idegen videóra vette, hogyan vonszolják be a rendőrök Zolit a rendőrautó mögé, miután észrevették, hogy valaki videózza őket. A rendőrök a Katona József utcában szedték ki a fivéremet a kocsiból, ahol több térfigyelő kamera is van, majd ezt követően vonszolták a Hajnal utcába, ahol már nincsenek kamerák. Itt húzták be Zolit a rendőrségi kisbusz mögé” – magyarázta lapunknak az elhunyt férfi testvére, aki hozzájárult az általa küldött felvételek közzétételéhez. Az esetről először a TV2 számolt be.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint nem történt rendőri túlkapás, és jogszerű intézkedés közben halt meg a férfi.

„Mivel a férfi aktívan ellenállt az intézkedésnek, ezért a rendőrök testi kényszert alkalmaztak, megbilincselték a kezeit, majd fekvő helyzetben folytatták ruházatának átvizsgálását, melynek során több csomag szintetikus kábítószert találtak nála.

A férfi percekkel később rosszullétre panaszkodott, ekkor a rendőrük haladéktalanul értesítették a mentőszolgálatot, kezeiről levették a bilincset, majd stabil pozícióba fektették.

A férfi április 21-én a Szegedi Tudományegyetem szentesi tagintézményében meghalt. A szolgálati szabályzat szerint lefolytatott parancsnoki kivizsgálás megállapította, hogy az intézkedés, a kényszerítő eszközök és testi kényszer alkalmazása szükséges, jogszerű, szakszerű, eredményes és arányos volt” – közölte a rendőrség, hozzátéve, a Központi Nyomozó Főügyészség eljárást folytat az esettel összefüggésben, és annak befejezéséig a rendőrség további információval nem tud szolgálni.

Megkerestük a Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy megtudjuk, mi történt pontosan, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Bárhogy is alakul az nyomozó ügyészség vizsgálata, az biztos, hogy az elhunyt férfi családja nem hagyja annyiban a dolgot. Zoltán testvére a rendőrségi parancsnoki vizsgálat eredményére azt mondta, hogy két igazságügyi szakértő is arra a megállapításra jutott, hogy nem természetes halált halt a fivére. Mint mondta, több videó is rendelkezésükre áll, és ha kell, akkor Strasbourgig mennek az igazukért.