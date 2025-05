Magyar Péter: természetesen feljelentem Orbán Viktort

“A mai bejelentése után természetesen feljelentem Orbán Viktort” – mondta Magyar Péter a Klubrádiónak. A Tisza párt elnöke szerint a rémhírterjesztés és az állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása is megállhatja a helyét. „Ez egy újabb mélypont Orbán Viktor egyébként is dicstelen politikai karrierjében” – tette hozzá Magyar.

Közösségi oldalán még azt is írta Magyar, hogy “nem hagyjuk, hogy Orbán Viktor még jobban szétszakítsa az országot és még mélyebb árkokat ásson magyar és magyar közé. Ezért is indulunk el szerdán 11:30-kor gyalog Budapestről, a Szent István Bazilikától Nagyváradig, hogy békésen, lépésről lépésre, a magyar emberekre figyelve építsünk egy élhető és emberséges Magyarországot. A szeretet és az igazság mindig győz. Most is így lesz.

A holnapi napon feljelentem továbbá Orbán Viktort, mert a mai újabb hazugságbeszédével 2 bűncselekményt is elkövetett egyszerre, ami még az ő dicstelen politikai karrierjében is példátlan.”

Orbán Viktor miniszterelnök kedd délután jelentette be, hogy összehívta a Védelmi tanácsot, mivel “példátlan titkosszolgálati akció indult Magyarország ellen”. A Védelmi Tanács tagjai a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a miniszterelnök által kijelölt tagként a nemzetbiztonsági főtanácsadó. Mint arról a 24.hu is beszámolt, az ülés után Orbán egy rövid videóban arról beszélt, hogy Ukrajna “összehangolt lejárató akciót indított Magyarország ellen”, azért, hogy ellehetetlenítse az uniós tagságról szóló szavazást. Hozzátette, az ukránok az akció végrehajtása érdekében “felélesztették a magyarországi kapcsolataikat” is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a magyar honvédség ellen.

Bár Orbán a videóban egyszer sem nevezte meg az ellenzéki pártot, egyértelmű, hogy a Tiszára gondol, miután a videóban többször is felvillan Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz.