Polt Pétert és Hende Csabát jelöli alkotmánybírónak a Fidesz

Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökét és Polt Péter legfőbb ügyészt jelöltük az Alkotmánybíróság új tagjainak

– írta csütörtökön a Facebookon a Fidesz parlamenti frakciója.

Május 3-án Magyar Péter írt arról, hogy értesülései szerint hamarosan távozik pozíciójából a legfőbb ügyész, a helyére pedig Tuzson Bence jelenlegi igazságügyi miniszter érkezik. Magyar úgy fogalmazott, hogy Poltot „kirúgják”, majd a Legfőbb Ügyészség cáfolta a kirúgás tényét.

Ezt követően a 24.hu is megkereste az ügyészséget azzal a kérdéssel, hogy tervezi-e Polt Péter, hogy a 2026. tavaszi országgyűlési választás előtt lemond hivataláról, elképzelhetőnek vagy kizártnak tart-e egy ilyen forgatókönyvet. Ezt már kevésbé hevesen cáfolták, Fazekas Géza szóvivő ugyanis azt írta, hogy „a Legfőbb Ügyészség nem kívánja kommentálni a Dr. Polt Péter legfőbb ügyész személyét érintő találgatásokat”.

A mostani bejelentés megerősíteni látszik lapunk azon korábbi – két nappal ezelőtt közzétett – értesülését, miszerint még ezen a héten bejelenthetik a legfőbb ügyész jelölését az Alkotmánybíróság (AB) élére. Egy ugyan a cikkünk írásakor még nem történt meg, de az, hogy Polt az alkotmánybíróság tagja lesz, egy lépéssel közelebb visz hozzá. Amennyiben valóban Polt kerül az AB élére, az új AB-elnök 12 évre szóló megbízatása mellett az ügyészég vezetésének kérdését is kilenc évre „rendezhetné” Polt Péter utódjának megválasztásával, még a jövő évi országgyűlési választás előtt.

Ugyanebben a cikkben számoltunk be arról is, hogy információnk szerint a hiányzó helyek egyikét Hende Csaba fideszes képviselő töltheti be, aki az első Orbán-kormány idején az Igazságügyi Minisztérium államtitkára volt, jelenleg a parlament törvényalkotásért felelős alelnöke. Róla áprilisban derült ki, hogy a jövő évi országgyűlési választáson már nem indul, mivel távozott a Fidesz szombathelyi választókerületének éléről.

Régi mintát követnek

Polt Péter esetleges lemondásáról vagy „áthelyezéséről” régóta pletykálnak. Bár Magyar Tuzson Bence nevét dobta be Polt lehetséges utódjaként, Hadházy Ákos pedig Rétvári Bence belügyi államtitkárét, lapunk ezzel kapcsolatban egyelőre nem rendelkezik biztos információval, de kormányzati és ügyészségi forrásaink kettőjük közül inkább Rétvárit emlegették reális lehetőségként, ám más politikust is el tudnak képzelni a poszton.

Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető vasárnap kategorikusan kizárta, hogy Tuzson legfőbb ügyész legyen, Polt Péterrel kapcsolatban viszont úgy fogalmazott:

Fontos közjogi pozíciót tölt be, és a jövőben is azt fog,

amibe éppenséggel belefér az alkotmánybírósági elnöki poszt is.

Amennyiben megtörténik a váltás, úgy még a jelenlegi összetételű Országgyűlés választhatja meg kétharmados többséggel, kilenc évre az új legfőbb ügyészt, aki tehát 2034-ig hivatalban maradhat.

Már korábban is volt példa arra, hogy egy parlament által választott állami vezető átadja a helyet másnak, méghozzá beszédes időzítéssel. A 24.hu írta meg elsőként 2021. október közepén, a hivatalos bejelentés előtt, hogy október 31-ei hatállyal lemond posztjáról Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, egyben a Médiatanács elnöke. Karas kinevezése csak 2022 szeptemberében járt volna le – már a tavaszi országgyűlési választás után. Lemondása viszont megnyitotta az utat azelőtt, hogy még az akkori kormánytöbbség döntsön az utódlásról, újabb kilenc évre bebetonozva a médiahatóság és a Médiatanács új vezetőjét. Ez meg is történt: Koltay András lett az NMHH elnöke, míg Karas – aki a lemondását nem túl szellemesen „új szakmai kihívások keresésével” indokolta – az Állami Számvevőszék alelnöke. Más kérdés, hogy minderre sok szükség nem volt: a Fidesz–KDNP 2022 áprilisában ismét kétharmados többséget szerzett.