Agrárminiszter a gazdákhoz: senki se próbálja meg gyógyítani a vírust!

Tegnap még tüntettek ellene Bábolnán, ma újra megszólalt Nagy István. Az agrárminiszter rövid videójában azt mondta, hogy egy „hete volt az utolsó kitörés a ragadós száj és körömfájás vírusának Rábapordányban.” Miközben a szakemberek azon dolgoznak, hogy le tudjuk küzdeni ezt a nagyon ragályos vírust, most már a megelőzés a legfontosabb.

Leküzdöttük a vírust öt telepen, ahol magyarországi kitörések voltak

-mondta Nagy, aki szerint most az a legfontosabb, nehogy valahol újra felüthesse a fejét a vírus. „Az állattartók felelőssége is óriási” – jegyezte meg a miniszter, aki hangsúlyozta mennyire fontos betartani a takarmány és az alomforgalom korlátozását. Nagy többször leszögezte: a vírus ragályos, nem gyógyítható, ezért nem is szabad ezzel kísérletezni.

Egyedüli elfogadható módja a védekezésnek, ha felszámoljuk ezeket a telepeket azért, hogy a magyar állatállomány többi részét meg tudjuk óvni.

A miniszter azt is mondta, hogy 50 éve nem volt ilyen járvány Magyarországon, ezért pályázatot is hirdet a minisztérium.