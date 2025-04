Vészabó Noémit 2018 óta minden évben felterjesztették Munkácsy-díjra

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője írásbeli kérdést küldött Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszternek Vészabó Noémi giccsfestő Munkácsy-díjával kapcsolatban – írja a Magyar Narancs.

Miért a politikai pártja, a személyes szimpátiája és a láthatóan rossz ízlése alapján dönt állami kitüntetésekről és kulturális támogatásról?

– tette fel a kulturális miniszternek címzett kérdést Vadai Ágnes az üggyel kapcsolatban.

Hankó Balázs helyett Zsigó Róbert államtitkár válaszolt Vadai Ágnesnek, aki arra vonatkozóan is benyújtott egy kérdést, hogy a miniszter tudott-e arról, hogy a Magyar Gyógyszerészeti Kamara a Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.-n keresztül patronálta Vészabó Noémit. Mint ismert, Hankó Balázs édesapja, Hankó Zoltán a vezetője a Magyar Gyógyszerészi Kamarának, a Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. fő tulajdonosának, amely korábban Vészabó könyveit is kiadta, és amely a weboldalán árulja nemcsak a könyveket, de a giccsfestő képeit is.

Tájékoztatom, hogy Vészabó Noémi festőművész Munkácsy-díjra történő felterjesztése szabályosan történt

– írta válaszában az államtitkár, hozzátéve, hogy

Vészabót 2018 óta minden évben felterjesztették az állami kitüntetésre.

Hankó Balázs idén először dönthetett a Munkácsy-díjakról. Noha fel sem terjesztették a kitüntetésre, Vészabó Noémi márciusban mégis megkapta tőle az állami elismerést. A szakmai testület ez utánlemondott.

A 444.hu nemrég arról írt, hogy Vészabó Noémi korábban Orbán Viktorról is festett egy portrét, amely ráadásul a miniszterelnök Cinege utcai házában van kiállítva.