Önkényesen kiutasítottak a biztonsági őrök több román vendéget egy bulinegyedben lévő játékteremből, brutális bunyó lett belőle – videó

Vádat emelte a Fővárosi Főügyészség azzal a három biztonsági őrrel és két vendéggel szemben, akik két évvel ezelőtt összeverekedtek egy bilinegyedben található játékteremben.

A Fővárosi Főügyészség a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a terheltek közül hárman biztonsági őrként dolgoztak az ominózus éjjel a játékteremben. Közülük a szolgálatvezető odalépett két rámán férfihoz, és minden előzmény nélkül kiutasította őket a szórakozóhelyről, majd egy román barátjukat sem engedte be oda.

A három kitiltott kint várakozott, majd beszélgetni kezdtek az őrrel, tisztázni szerették volna, miért nem mehetnek be. A beszélgetés azonban egy idő után indulatossá vált. Ekkor csatlakozott az őrhöz másik két társa, akik közül az egyik erélyesen még a játékterem környékéről is elküldte a szórakozni vágyó fiatalokat. Az emiatt hangosan vitatkozó egyik vendéget meg is ütötte, ami egy kölcsönös verekedést indított el az őrök és a társaság között.

Az elsőnek megütött vendég elhagyta a helyszínt, nem vett részt a dulakodásban, ami komoly verekedéssé fajult. A biztonsági őrök kétszer is földre vitték az egyik férfit, aki beverte a tarkóját és elveszítette az eszméletét, azonban még ekkor is bántalmazták. A másik verekedő vendéget is földre dobta a szolgálatvezető, és társaival együtt a földön rugdosta.

– közölte az ügyészség.

Az elsőnek megütött vendég, aki elhagyta a helyszínt végül visszatért, és megpróbált segíteni az eszméletlen társának. De az egyik őr ekkor ismét belerúgott az éppen magához térő férfibe. Ezt követően az elsőnek megütött vendéget kezdték el üldözni társaival, akit beszorítottak a fotógépbe és ott, illetve utána azon kívül is kitartóan bántalmaztak.

Az eszméletét vesztett férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, a három vendégnél és az egyik őrnél fennállt a súlyos sérülés bekövetkezésének lehetősége. Az ügyészség csoportos garázdasággal vádolta meg a verekedésben részt vevő három őrt és két vendéget. Az egyik román férfinek súlyos testi sértés kísérlete miatt is felelnie kell.

Az őröket életveszélyt okozó testi sértés bűntettével és súlyos testi sértés bűntettének kísérletével is megvádolták ezen felül. Az ügyészség börtönbüntetést és foglalkozástól eltiltást kért a biztonsági őrökre. A két vendégre pénzbüntetést kértek.