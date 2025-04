„Most kaptam a legnagyobb ütést” – nyilatkozta lapunknak Orosz Bernadett, miután enyhítették az őt felismerhetetlenségig összeverő katonatiszt büntetését

Egy év négy hónap szabadságvesztésre enyhítette a Fővárosi Ítélőtábla annak a volt katonatisztnek a büntetését, aki öt és fél évvel ezelőtt felismerhetetlenségig összeverte Orosz Bernadettet egy bujáki honvédüdülőben. A hatgyermekes édesanya lapunknak azt mondta, most kapta a legnagyobb ütést, és lehetséges, hogy ezek után külföldre költözik, mert idehaza nem érzi magát biztonságban.

Bizonyára sokan emlékeznek még azokra a sokkoló fotókra, amelyeket a hatgyerekes anyuka osztott meg a közösségi oldalán a 2019 novemberében történt brutális bántalmazása után. Az asszony a posztjában azt írta, hogy a korábbi párja támadta meg: eltörte az orrát, „szétzúzta” a fejét és a testét, kitépte a haját, kis híján megfojtotta.

Az ügyből országos botrány lett, amit csak fokozott, hogy Bernadett közzétette az őt bántalmazó egykori alezredesnek, K. Istvánnak az adatait, így próbálva elérni, hogy biztosan távoltartást rendeljenek el vele szemben.

A volt katonatiszt korábban ötmillió forintra perelte az asszonyt, mert álláspontja szerint a korábbi párja ezzel megsértette a jó hírnevét és a becsületét. Orosz tízmillió forintos követeléssel állt elő a viszontkeresetében arra hivatkozva, hogy a nyugalmazott alezredes a korábbi bántalmazó magatartásával megsértette az élethez, testi épséghez és egészséghez fűződő személyiségi jogait.

A fekete ruhában és kék farmerban a bíróságra érkező K. István védője szerint az előbbi per lezárult, nem lett belőle semmi, Orosz Bernadett viszont három kártérítési pert is indított a védence ellen, ezek összértéke nagyságrendileg tízmillió forint.

Orosz Bernadett nem jött el a jogerős ítélet kihirdetésére.

A hatgyerekes anyuka és K. István viszonya még 2018 októberében kezdődött. A férfi Bernadett korábbi elmondása szerint 2019 júniusában esett neki először egy családi rendezvényen. A vádhatóság szerint K. István ittasan a falhoz verte a nő fejét, majd kétszer tarkón vágta. Később az asszony miskolci otthonába utaztak, ahol a férfi a teraszon megtépte a nő haját, majd megpofozta őt.

A vádirat szerint néhány hónap múlva K. István a hajnali órákban saját kulcsával bement Orosz Bernadett otthonába, felébresztette a barátnőjét, beszélgetni kezdtek, de ezúttal is összevesztek, majd a férfi többször is nagy erővel arcon ütötte a nőt.

Az utolsó brutális bántalmazás akkor történt, amikor a pár egy bujáki honvédüdülőben vett részt egy rendezvényen. Vacsora után az emeleti szobájukban az ittas férfi újra féltékenykedni kezdett, majd az így kialakult veszekedés során a homlokán ütötte a nőt, aki ezután kizárta őt a szobából. Később a férfi az ajtót betörve rárontott, gátlástalanul, hosszasan bántalmazta Bernadettet, aki egyszer ugyan ki tudott menekülni a szobából, és segítségért kiáltott, de a férfi visszahúzta a szobájába, és tovább verte őt. A brutális bántalmazásnak a vendégek és az üdülő dolgozói vetettek véget, miután meghallották az asszony segélykiáltásait.

A vádirat szerint Orosz Bernadett az arcán és a fején zúzódásos és töréses, nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, ám a támadás erejére, a megtámadott területekre, valamint a bekövetkezett sérülésekre figyelemmel fennállt a lehetősége az életveszélyes sérülések keletkezésének is.

Az ügyészség három és fél évet kért annak idején K. Istvánra beismerés esetén, de a volt katonatiszt nem kötött alkut, így tárgyalás lett az ügyből. A végig tagadó K. István 1 év 10 hónap letöltendőt kapott első fokon súlyos testi sértés és kétrendbeli könnyű testi sértés miatt. Az ítélet ellen a volt katonatiszt és védője, valamint az ügyészség is fellebbezett. Utóbbi azért, hogy életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt is mondják ki bűnösnek a férfit.

Kapcsolódó Az ügyészség szerint nem volt indokolt a nyomkövetővel való távoltartás elrendelése a félholtra vert Orosz Bernadett ügyében Polt Péter szerint 1271 olyan esetben rendeltek el kényszerintézkedést 2014 és 2018 között, amikor a férfi bántotta a házastársát vagy az élettársát.

A Fővárosi Ítélőtábla szerdán folytatólagosan elkövetett testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit. K. Istvánnak 1 év 4 hónap szabadságvesztésre enyhítették a büntetését azzal, hogy a 111 ezer forintos bűnügyi költséget az állam viseli. A bíróság enyhítő körülményként értékelte a férfi büntetlen előéletét, az időmúlást, valamint azt, hogy elvesztette a munkahelyét.

Az ítélet szerint az elkövetőnél sem súlyos, sem maradandó egészségkárosodás előidézésére való szándék nem volt megállapítható. A tanácselnök kitért arra is, hogy K. István lényegében nem emlékezett a bujáki szállodában történtekre, és azt állította, hogy önsértés is történhetett, illetve valaki belekeverhetett valamit az italába. A táblabíróság azonban kizárta ennek a lehetőségét, és megállapította: a vádlott okozta a nő sérüléseit. A bíró elmondta még, hogy a szakértő szerint az áldozat kilencrendbeli, tipikusan arcot érő sérülést szenvedett el a harmadik, azaz a legsúlyosabb bántalmazása során. Hozzátette, a sértett nyolc napon túl gyógyuló orrcsonttörést és orrsövénysérülést szenvedett.

Kétségtelen, hogy vizuálisan rossz képet mutatott a sértett, sokkal súlyosabbnak látszottak a sérülései, mint amilyen valós sérüléseket szenvedett. Hogy mi ennek az oka, azt gondolom, hogy teljesen mindegy ilyen szempontból, mert azt lehetett látni, hogy a sérülések, amik keletkeztek, azok nem keletkezhettek olyan erőbehatásra, ami ennél súlyosabb sérüléshez vezetett volna

– mondta indoklásában a tanácselnök.

Megkerestük Orosz Bernadettet az ítélet után. A hatgyermekes édesanya szerint ez az ítélet pontosan megmutatja, mennyit ér ebben az országban egy nő élete.

A legnagyobb ütést most kaptam. Ez nem példaértékű szankció, és az erőszaktevőket sem fogja elrettenteni. A mundér becsülete és egy katona élete fontosabb volt, mint egy hatgyermekes anyuka, egy háromszoros nagymama élete. Azon gondolkozom, hogy ezek után egyáltalán az országban maradjak-e. Lehetséges, hogy külföldre költözöm, mert itt okkal és joggal nem érzem magam biztonságban

– mondta lapunknak Orosz Bernadett, majd hosszasan sorolta a szakértői véleménnyel kapcsolatos kifogásait. Mint közölte: öt orvosszakértő és a biztosító szakértője is azt állapította meg, hogy maradandó sérüléseket szenvedett a második és a harmadik bántalmazás során, a büntetőügyben eljáró szakértő, akivel személyesen nem is találkozott, mégis teljesen más megállapításra jutott.

Az orrsövényem mind a mai napig nincs rendben, folyamatosan be van gyulladva, véres, gennyes pörkök távoznak. Nem tudok rendesen levegőt venni, és azóta sem hallok a bal fülemre. Tartós stressz állapotában voltam és vagyok, s emiatt cukorbeteg lettem, és vastagbélgyulladásom lett. A jobb szememben azóta is műlencse van a bántalmazás miatt

– sorolta a következményeket az asszony, akit megkérdeztünk, hogy állnak jelenleg a polgári perek. Elmondta, hogyhárom kártérítési pert is indított, és az első bántalmazás miatt meg is ítéltek a számára 1 millió 400 ezer forintos kártérítést, ami jogerőre is emelkedett. Végrehajtóhoz is került az ügy, azonban, mivel nem volt pénze jogi képviselőre, így nem tudta ezt érvényesíteni. Hozzátette, hogy a harmadik bántalmazás miatti kártérítési pere van már csak folyamatban.

Orosz Bernadett leginkább azt furcsállja, hogy három és fél évet kért az ügyészség a volt párjára korábban beismerés esetére, mégis ennek alig több mint harmadát kapta csak jogerősen.

Előbb levitték 1 év 10 hónapra, aztán még azt is lecsökkentették 1 év 4 hónapra. Ennyit ér ma Magyarországon egy ember élete. Annak, aki azt mondta, hogy csak vizuálisan látszódtak súlyosabbnak a sérülésem, azt üzenem: élje át azt, amit én átéltem. Húzza fel a cipőmet, és járja végig ugyanazt a közel hat évet, amit én végigjártam

– tette hozzá az asszony.

Szerettünk volna beszélni K. Istvánnal is, de a férfi nem kívánt nyilatkozni az ítélet után.