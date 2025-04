Vizsgálják, üzlet lett-e a Munkácsy-díj

Már a Munkácsy-díj is családi üzlet lett?

Ibolya Tibor, a legfőbb ügyész helyettese feljelentésként értékelte Vadai Ágnes (DK) kérdését, aki a 24.hu cikke alapján kérdezett. Azt írtuk, hogy évek óta egyengetik Vészabó Noémi karrierjét az őt idén Munkácsy-díjjal kitüntető Hankó Balázs miniszter édesapjának környezetéből.

Korábban hiába érdeklődtünk a kulturális tárcánál, a gyógyszerészi kamara cégénél a személyes kapcsolatokról, de Vadai Ágnes szerint viszont az ügyben felvetődhet akár a hivatali bűnpártolás, a hivatali visszaélés és a hűtlen kezelés megalapozott gyanúja is.

Hankó Balázs idén először dönthetett a Munkácsy-díjakról. Noha fel sem terjesztették a kitüntetésre, Vészabó Noémi mégis megkapta tőle az állami elismerést. A szakmai testület lemondott.

Kiderült, hogy a festőnőt már régóta támogatja egy galéria. Annak tulajdonosa cégvezető egy kiadóban, amelynek fő tulajdonosa a Magyar Gyógyszerészi Kamara, amelyet régóta vezet a miniszter apja, Hankó Zoltán.

A Galenus Gyógyszerészeti Lap és Könyvkiadó Kft. egyértelműen az egészségügyi és gyógyszerészeti területen mozog, mégis piacra dobta az irodalom felé is kacsingató festőnő könyvét is. Az I love you című esszékötet jelenleg is megvásárolható a cég webshopjában, ahol Vészabó-festményekkel is kereskednek.

A magyar művésztársadalom a festő elismerésének visszavonását követelte, ám erre nincs esély, miután néhány napja műhelyében méltatta az immár Munkácsy-díjast Hankó Balázs.

A Vészabó Noémi által képviselt művészi világ szerves része a magyar kultúra színes és élő hagyományának.

Csaba László akadémikus ugyanakkor úgy látja, hogy idén az orbáni kultúrharc új szakaszába lépett, és ennek része Döbrentei Kornél, Takaró Mihály, valamint Vészabó Noémi kitüntetése is.