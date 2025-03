Hankó miniszter apja által felügyelt kiadó patronálta évek óta a Munkácsy-díjjal kitüntetett giccsfestőt

Egy, Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter édesapja fennhatósága alatt álló gyógyszerészeti kiadóvállalat évek óta egyengeti az állami kitüntetése miatt komoly szakmai felzúdulást okozó Vészabó Noémi karrierjét. A cég még a képeinek árusításában is segíti a festőnőt. Azt sem a kiadó, sem a minisztérium nem hajlandó elárulni, hogy a családi kapcsolódásnak van-e köze ahhoz, hogy a miniszter a jelölőbizottság ajánlásait figyelmen kívül hagyva adott állami kitüntetést a szakma által giccsfestőnek tartott Vészabónak.

A gyógyszerész famíliából származó és szintén gyógyszerész végzettséggel rendelkező Hankó Balázst tavaly nyáron nevezte ki Orbán Viktor a Kulturális és Innovációs Minisztérium élére az akkor leváltott Csák János helyére, így most először dönthetett a kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismerésére adható Munkácsy-díjak odaítéléséről.

Az idén is, ahogy minden évben, a Munkácsy-díj Bizottság feladata volt, hogy 14 művészt terjesszen fel a kitüntetésre. A szokásos menetrend szerint a miniszter a testület által összeállított listából választhatja ki azt a hetet, akik végül megkapják a díjat. Hankó Balázs viszont olyan festőt is kitüntetett, aki nem szerepelt a névsorban.

Vészabó állami elismerése miatt először szakmai körökben indult tiltakozás, végül csütörtökön mind a hat jelölőbizottsági tag visszaadta a megbízatását, mert, mint mondták, nem akarják nevüket adni a döntéshez. Hankó Balázs el is fogadta a lemondást, az azonban nem derült ki, hogy a konfliktust kiváltó festő – akiről a díjazása ellen tiltakozó petícióban azt írták, hogy amatőr, vásári stílust képvisel – miként került a képbe.

A 24.hu információi szerint Vészabó Noémit az elmúlt években éppen a miniszter, Hankó Balázs édesapjának környezetéből patronálták folyamatosan. Hankó Zoltán több mint egy évtizede, 2011 óta vezeti a Magyar Gyógyszerészi Kamarát. Épp akkor lett a szervezet elnöke, amikor a kormány egy salátatörvénybe csomagolva ismét kötelezővé tette az egészségügyi dolgozók számára a kamarai tagságot.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara a fő tulajdonosa annak a Galenus Gyógyszerészeti Lap és Könyvkiadó Kft.-nek, amely a havonta megjelenő Patika Magazint is publikálja, és számos egyéb szakmai folyóiratot, könyvet jelentet meg. Az idősebb Hankónak kamarai elnökként döntő befolyása van az évi 250 milliós forgalmú cég működésére, miközben a kiadó ügyvezető igazgatói posztját Fári István tölti be, aki egyben kisebbségi tulajdonos is a kft.-ben.

Az RTL Híradója keddi riportjából derült ki, hogy a festőnő képeit egy fővárosi antikvitásboltban állították ki. A 2019-es eseményt követően 2022-ben előadást is szerveztek neki. A XI. kerületi Fári Antikvitás & Art Galéria tulajdonosa éppen gyógyszerészkiadó vezetője. Fári István a Facebookra kitett képek tanúsága szerint személyesen is jó viszonyt ápol a festőnővel, aki más programokon is vendég volt a galériában, és a képei is gyakran feltűntek a bolt oldalán.

A Fári által vezetett Galenus azonban más irányú támogatást is adott Vészabó Noéminek. Annak ellenére, hogy cég egyértelműen az egészségügyi és gyógyszerészeti területen mozog, az irodalom felé is kacsingató festőnő könyvét is piacra dobta. Az I love you című esszékötet, amely az ismertető szerint egy asszony és családja sorsán keresztül mutatja meg a lélekfejlődés állomásait, jelenleg is megvásárolható a cég webshopjában.

Talán ennél is meglepőbb egy kamarai cégtől, hogy a webshopján Vészabó-festményekkel is kereskedik. A kiadó internetes oldalán csütörtökön hét mandalafestményt kínáltak eladásra 40, illetve 50 ezer forintos áron.

A 24.hu csütörtökön levélben érdeklődött a Galenus Kft.-nél és a Kulturális és Innovációs Minisztériumnál is, hogy a gyógyszerészeti kamara kiadó vállalkozásának, illetve a személyes kapcsolatnak volt-e szerepe abban, hogy Hankó miniszter még a botrányt is vállalva bevette Vészabót a díjazottak közé. Válasz egyelőre nem érkezett.