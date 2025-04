Meghalt egy idős férfi, miután kigyulladt az ágya

Lakástűzben meghalt egy idős férfi Kisújszálláson. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint kora reggel riasztották a tűzoltókat, miután egy Pillangó utcai ingatlanban korábban keletkezett tűz nyomait találták; az épületben lakó idős férfi holttestére a gondozója talált rá.

A tűz kis területen pusztított, a szobában lévő ágy égett. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet, beavatkozásra nem volt szükség. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – tették hozzá. Közölték azt is, hogy egy égő vagy akár csak parázsló matrac miatt is erős füst keletkezhet, amely akár halálos füstmérgezést is okozhat. A tragédiák megelőzése érdekében javasolt füstérzékelőt elhelyezni a hálószobába.