Tömegmészárlásra készült Budapesten a norvég férfi, akinél pedofil képeket is találtak

Két éve fogta el a TEK azt a 46 éves, Budapesten élő norvég férfit, aki Magyarországon akart elkövetni terrorcselekményeket – számolt be az RTL Híradó. Az azóta eltelt időszakban kiderült, hogy az elfogott férfit korábban Norvégiában elítélték már erőszakos és szexuális bűncselekményekért, úgy tudni kisgyereket is zaklatott.

Az RTL emellett arról számolt be, hogy pedofil képeket is találtak nála, ezért gyermekpornográfia bűntettével is megvádolták. Az ügyészség 12 év fegyházat kért rá, a norvég férfi tárgyalása májusban kezdődik.

A férfira anno azután figyelt fel a magyar rendőrség, hogy több fenyegető videót is közzétett az interneten, amelyben terrorcselekmények elkövetésével fenyegetőzött. „Gyilkolhatok bárhol”- mondta az egyik videóban angolul.

A férfi azzal védekezik, hogy nem gondolta komolyan a fenyegetést, csak stresszt akart levezetni.