444: A Tisza Párt rendezvényigazgatója évekkel ezelőtt korrupciógyanúba keveredett Orbán fogorvosával

Zelcsényi Miklós, aki tavaly nyár óta a Tisza Párt rendezvényigazgatója, az általa 2017-ben szervezett Budapestman Triatlon Országos Bajnokság kapcsán korrupciógyanús ügyletekbe keveredhetett, írja a 444.

A portál szerint a Zelcsényi által vezetett és tulajdonolt Budapestman Kft.-nek a Bátorfi Béla által akkor vezetett Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) mintegy 180 millió forint állami támogatást adott a magán sportverseny szervezésre.

A forrásokból azonban több feladattal is Bátorfihoz köthető cégeket bíztak meg.

Bátorfira „Orbán fogorvosaként” is szoktak hivatkozni, ugyanis a miniszterelnök hozzá jár/járt kezelésre, de korábban több visszaélésgyanús üggyel is bekerült már a hírekbe.

Csőgör Péter, az MTSZ ellenőrző testületének elnöke 2019-ben tett feljelentést a Budapestman verseny szerződései körül kialakult gyanúi miatt, az ügyben indított eljárás máig folyamatban van.

Csőgörnek egy ideje szoros a kapcsolata Hadházy Ákossal, akiről a 444 úgy tudja, hogy Zelcsényi tiszás feltűnésekor jelezte Magyar Péter felé, hogy miket tud a párt rendezvényigazgatójáról.

Néhány hete a portálhoz is eljutottak a kérdéses papírok, amelyekben 17 olyan cég tűnik fel a Budapestman Kft. partnereként, amelyek gyanút keltettek Csőgör Péterben.

Az MTSZ-től érkező 180 milliós állami támogatásból is gazdálkodó cégtől több mint 32 millió forint került olyan gazdasági társaságokhoz, amelyek összeköthetők Bátorfival.

Az említett cégek nagy része pedig Szűcs Lászlóhoz köthető, aki állandó partnere Bátorfinak, az MTSZ-nél az elnöki tanácsadójának is kinevezte. Ezt a pozíciót töltötte be akkor is, amikor a cégeivel szerződött Zelecsényi a verseny kapcsán.

Csőgör feljelentése szerint a Budapestman kérdéses szerződéseinek egy része túlárazott volt, tíz esetben pedig konkrétan fiktív formaszerződéseknek tűntek. Sok esetben ugyanaz a szerződés dátuma és a befejezés, illetve teljesítésigazolás dátuma is. Több esetben különböző cégek számlái egymás utáni számlatömbökből lettek kiállítva.

Öt fogászati cég is végzett rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatokat Zelcsényi triatlonversenyén. Ezekben közös, hogy mindegyiket Budapesten tevékenykedő orosz állampolgárok alapították, és mindegyikben feltűnik egy bizonyos Szvetlana Otrokh, aki egy, az orosz maffia tevékenységét követő oldal szerint korrupciós tevékenységet végzett Oroszországban.

Zelcsényi a 444-nek azt mondta, nem kötött fiktív szerződést a Balatonman triatlonverseny kapcsán 2017-ben. A folyamatban lévő büntetőügyről pedig azt állította, az elmúlt hat évből nincs tudomása nyomozati cselekményről.

A Tisza rendezvényeinek szervezője azzal kapcsolatban, hogy az MTSZ-ben elnöki pozícióval rendelkező Bátorfi és az ő hivatalos tanácsadója, Szűcs miért részesülhetett anyagi haszonból az általuk kiosztott forrásból, azt mondta, hogy

azt senki nem firtatja, hogy Bátorfi Béla a személyes kapcsolatrendszerén keresztül milyen összegű támogatásokat tudott intézni a triatlonszövetségnek. Csak az a baj, hogy itt visszakerültek hozzá ezekből az állami támogatásokból. Ami nem egy titok. És nem újdonságot mondok el a magyar sportfinanszírozásról amikor azt mondom, hogy a mai napig akkor működik az állami sportfinanszírozás, hogy ha olyan a vezetés, aki tud állami büdzsét kilobbizni.

Azt tagadta, hogy ezeket az összegeket kötelezően kellett volna visszaosztani, szerinte azok mögött valós teljesítés volt. Szerinte Csőgör pedig egy „elmebeteg bajkeverő”.

A Tisza Párt sajtóosztálya arra a kérdésre, hogy tudtak-e az esetről, azt írta, hogy Zelcsényi „sok évvel ezelőtti munkái kapcsán karácsony előtt eljutottak hozzánk információk”, ezekről beszéltek vele, de az ő tudomásuk szerint a rendezvényszervező nem tud róla, hogy bármilyen büntetőeljárás folyna ellene.

A Tisza hangsúlyozta, hogy Zelcsényi a pártban semmilyen pozícióval nem rendelkezik. Nyár óta önkéntesként dolgozik, feladata a rendezvények koordinálása.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a 2019-ben indult nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt máig folytatja, az továbbra is felderítési szakban van.