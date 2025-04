Feloszlatta magát a képviselő-testület Nyírcsászáriban, miután az ellenzéki képviselők szerint a fideszes polgármester kizárólag a saját elképzelései szerint hozott döntést

Korábbi értesüléseinknek megfelelően feloszlatta magát a képviselő-testület Nyírcsászáriban a csütörtöki rendkívüli ülésen.

Orosz József, a testület tagja lapunk megkeresésére megerősítette, hogy 4-3 arányban döntöttek az önfeloszlatás mellett.

Az eset előzménye, hogy Szkibáné Teliska Éva polgármester az elmúlt hónapokban összesen hét alkalmazottat rúgott ki, köztük a jegyzőt is. Orosz korábban azt is mondta a 24.hu-nak, hogy a településvezető ellen nyomozás is zajlik az egyik ügyben, „de munkaügyi perekre is számítani lehet, és azok lezárulta után a település költségvetését is erősen megterhelhetik majd a kártérítések”

A képviselő által említett nyomozás híre az országos médiát is megjárta az év elején. A feljelentés szerint a polgármester, Szkibáné Teliska Éva egyik támogatója tavaly decemberben a helyi óvodában felkereste az ellenoldal képviselőjét, aki nyugdíjasként dolgozott az intézményben. Kozma János a beszélgetés során állítólag megzsarolta a független képviselőként tevékenykedő Demeter Zsuzsát, akivel azt közölte, hogy vagy beáll a testületben a polgármester csapatába, vagy elküldik a munkahelyéről.

Demeter a történek miatt Szkibánétól kért magyarázatot, de maga a polgármester is az elbocsátásával fenyegetőzött. Erről a beszélgetésről már hangfelvételt is készített a megzsarolt képviselő, amelyet mellékelt a rendőrségi feljelentéséhez.