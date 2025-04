Önfeloszlatással vágna vissza az ellenzék a fideszes polgármesternek, aki sorban rúgja ki az önkormányzati alkalmazottakat

Információink szerint Nyírcsászáriban csütörtökön rendkívüli ülést tart az önkormányzat, amelyen a fideszes polgármesternő többségben lévő ellenzéke a testület feloszlatását kezdeményezi.

Indítványoztuk a testület feloszlatását, miután a polgármester asszony folyamatosan figyelmen kívül hagyja a képviselők többségi akaratát, és kizárólag a saját elképzelései szerint hoz döntéseket. Az elmúlt hónapokban összesen hét alkalmazottat rúgott ki, köztük a jegyzőt is. Nyomozás is zajlik az egyik ügyben, de munkaügyi perekre is számítani lehet, és azok lezárulta után a település költségvetését is erősen megterhelhetik majd a kártérítések