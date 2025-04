Vajon milyen formája lesz a Kétfarkú békemenetének, ha térképre tesszük?

LEGYEN MINDENKI EGYFORMA!

– néven békemenetet szervez a Magyar Kétfarkú Kutya Párt április 12-ére a Hősök terére.

A mássággal csak a baj van. Külön ízlések, egyéniségek, nevek, sőt színek! Állandóan összezavarnak mindent és mindenkit. Orbán Viktor hibátlan helyzetértékeléssel felismerte, hogy ma Magyarországon nem a rossz közszolgáltatásokkal, az inflációval, a lakhatással vagy az orosz befolyással van baj

– írják a menet okáról. Ezt persze eddig is lehetett tudni, de most közzétették a menet pontos útvonalát is:

Hősök tere > Dózsa György út > Andrássy út > Felső erdősor utca > Benczúr utca > Bajza utca > Délibáb utca > Dózsa György út > Verona Angyalai sétány > Olof Palme sétány > Hősök tere

De mi történik, ha ezt térképre rakjuk? Pont az, amire számítanánk:

Sándor Balázs, a Békemenet főszervezője a 24.hu-nak elmondta, hogy nagyon sokat gondolkodtak azon, hogy Budapest térképén hol lehet esztétikus péniszt rajzolni egy tüntetés útvonalaként. Eredetileg (a mostani útvonalhoz képest) fejjel-lefele állt volna a pénisz, de sajnos a (kiemelten védett) orosz nagykövetség útban volt, így módosítani kellett az elképzelésen.