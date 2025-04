Németh Szilárd korlátozná a bírák mérlegelési jogát drogügyekben

„Éppen itt az ideje, hogy olyan törvény szülessen, hogy drogügyekben ne lehessen mérlegelési joga a bírónak” – írta hétfőn a Facebookon Németh Szilárd.

A fideszes politikus azzal kapcsolatban szólalt meg, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság múlt pénteken és szombaton megtartott ülésein nem jogerős döntéseivel elutasította annak a három gyanúsított férfinak a letartóztatását, akikkel szemben jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt indult nyomozás.

A nyomozóhatóság múlt héten tartott “drograzziát” egy a Csepel Művek területén lévő kft. laborjában, ahol három férfit különböző kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak meg, majd az ügyészség indítványozta a letartóztatásukat is. A Fővárosi Törvényszék ugyanakkor azt közölte, hogy az említett kft. vegyi anyagok gyártásával foglalkozó cég, ezért a különböző vegyi anyagok ott is, és a gyanúsítás szerinti raktárban is napi rutin szerint megtalálhatóak.

Ebben az ügyben azt kellett bizonyítani, hogy az egyébként nem illegális anyagokat azért szerezték be és tárolták, hogy abból kábítószert állítsanak elő, azonban a nyomozás jelenlegi szakaszában a terheltekkel közölt gyanúsítás még csak nem is céloz erre.