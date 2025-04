Letartóztatták az alvilágban ismert Veszprémi Jimmyt, akit 90-es évek legsúlyosabb bűncselekményeivel hoztak összefüggésbe

Letartóztatta a bíróság Gy. Lászlót a Balaton környéki alvilág egyik ismert alakját. Az éjszakai életben csak Veszprémi Jimmyként ismert férfit emberkereskedelemmel, kényszermunkával, súlyos testi sértés kísérletével és jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel gyanúsítják.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint több veszprémi éjszakai élethez köthető nehézfiút fogtak el a megyei rendőrök az elmúlt fél évben különböző bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt.

Tavaly ősszel őrizetbe vették azt az 53 éves P. Sándort, aki ellen kapcsolati erőszak, kitartottság, zsarolás és jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt indult eljárás. A rablás bűntettével gyanúsított 52 éves B. Ferenc január közepén, míg az 54 éves B. Lászlót február elején kapták el jogosulatlan pénzügyi tevékenység megalapozott gyanúja miatt.

A jelenlegi adatok szerint a gyanúsított a fent felsoroltak ügyeiben fenyegetéssel próbálta befolyásolni a tanúkat vallomásaik megváltoztatása érdekében. A nyomozók munkájának köszönhetően azonban erre nem került sor. Mindhárom gyanúsított jelenleg is letartóztatásban van, vizsgálják az ügyek és a közöttük lévő pontos összefüggéseket.

A „Veszprémi Jimmy”-ként is ismert Gy. László neve a 90-es évek legsúlyosabb robbantásos és életellenes bűncselekményekkel összefüggésben is felmerült, valamint többször is elhangzott már a Portik Tamás és társai ellen folytatott büntetőügyekben. A vizsgálódásnak különös indokot ad az a tény, hogy a férfit az Aranykéz utcai merénylet tárgyalása során a tanúk különböző, eddig fel nem derített, de a korszak legsúlyosabb bűncselekményeivel hozták összefüggésbe.

Az 1990-es és a 2000-es évek elején szinte mindennapossá váltak a robbantások, leszámolások, súlyos bűncselekmények, amik félelemben tartották a lakosságot. Ezekben az ügyekben az elkövetők kegyetlensége, az erőszak mértéke minden képzeletet felülmúlt.

Ezek az életellenes bűncselekmények soha nem évülnek el, így a nyomozó hatóságok folyamatosan kutatják fel az elkövetőket. A KR NNI és az NVSZ a vármegyei rendőr-főkapitányságokkal közösen a mai napig kitartóan dolgoznak a bűnügyek felderítésén.

A Veszprém vármegyei nyomozók figyelmét azonban most a napjainkban elkövetett bűncselekmények keltették fel, melyek eredményeként kattant a bilincs az elkövetők csuklóján.