Bicskával raboltak ki egy 16 éves fiút a nyíregyházi vonaton

Bicskával rabolt ki egy háromfős banda egy 16 éves fiút a Szerencsről Nyíregyházára tartó vonaton. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a trió Rakamaz után figyelt fel az egyedül utazó tinire.

A társaság két tagja, a 23 éves tiszatardosi H. K. és a 19 éves tiszaladányi B. A. Gy. kitervelték, hogy pénzt szereznek tőle. Az idősebb férfi leült a fiú mellé, társai a háttérben maradtak.

H. K. beszélgetést kezdeményezett a fiúval, és pénzt kért tőle vonatjegyre. A fiatal mondta, hogy nincs nála pénz, de az elkövető ezt a választ nem fogadta el. H. K. elővett egy bicskát a zsebéből, majd a fiúra szegezte és pénzt kért tőle. A rémült fiú végül engedett, átadta pár ezer forintját, de az nem volt elég.

Támadója meglátta, hogy bankkártyája is van, és elszántan követelte az azon lévő összeget is. Az átutalást azonban nem sikerült végrehajtani, ezért végül elvette a fiú mobiltelefonját. Ekkor lépett be a vagonba a jegykezelő, aki attól függetlenül, hogy mindkét fiú a kérdésére azt a válaszolta, hogy minden rendben van, a vonat végállomásáig velük maradt.

A bűnös trió futásnak eredt a nyíregyházi peronon, a jegykezelő pedig, akinek nem csalt a megérzése, értesítette a rendőrséget. Az egyenruhások még a vasútállomáson elkapták a tetteseket. H. K.-t és B. A. Gy.-t rablás bűntettének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, a 23 éves férfit letartóztatták.