Tordai Bence: A házunk ügyében továbbra is azonnali jogvédelem van érvényben

Sára Botond ismét politikai megrendelést teljesít, amikor bármilyen új fejlemény nélkül, a régi propagandahadjáratukat kezdi újra és pörgeti új hírként, jelezte Tordai Bence csütörtöki közleményében, miután a főispán a Facebookon jelezte: a képviselőnek biztosan le kell bontania a házát.

A házunk ügyében továbbra is azonnali jogvédelem van érvényben: a bíróság decemberben megtiltotta a bontást, a per azóta is folyamatban van. Itt én perlem a kormányhivatalt, ami jogszerűtlenül, politikai bosszúból adta ki a bontási határozatot