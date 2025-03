Lázár János: Új helyzet van

A helyzet izgalmas és érdekes – fogalmazott Lázár János a Bayer Show legutóbbi adásában a 2026-os választásokkal kapcsolatban a Magyar Hang szerint. Az építési és közlekedési miniszter szerint érezhető, hogy „új helyzet van” nyugaton és Magyarországon is.

Lázár úgy értékelt: „egy izgalmas versenyhelyzet, amiben a Fidesznek fel kell venni a kesztyűt”, és újra azt hangoztatta, hogy a kormánypártoknak az utcáról és alulról kell győzni, mert „fölülről nem lehet választást nyerni”.

„Az emberek sietnek, figyelmetlenek, kapkodnak”, és érdemes lenne egy új KRESZ-szabályozás bevezetésén is elgondolkodni – így vélekedett azzal kapcsolatban, hogy még sosem volt ennyi vonatbaleset és közúti baleset hazánkban, mint az utóbbi időben. Lázár hozzátette: szerinte a MÁV hibájából ritkán fordulnak elő súlyos balesetek.

A műsorban szóba került az ellenzék füstgyertyázós parlamenti akciója is, amit a miniszter ellenez, ám ugyanakkor úgy fogalmazott: „de legalább rózsaszín volt a köd” a teremben, és nincs miért aggódni, hiszen Kövér László „úgyis elrendezi őket”. Emellett kicsit méltatta is akciót: „vagány dolog szerintem, vagy egy számomra becsülendőbb dolog, hogy az ember kiáll a saját igaza vagy véleménye mellett, mint hogyha sunnyog. Ezek a gyerekek – teljesen helytelenül ugyan – csinálták a cirkuszt a parlamentben meg a Margit hídon, de legalább van egy álláspontjuk, és vállalják, miközben a legnagyobb slim fit celeb sunnyog a tekintetben, hogy a Pride-ot most támogatja vagy sem” – utalt Magyar Péterre.

Lázár a Pride-ról is ismertette véleményét.

Magyarországon a szerelem szabad, a Pride a sok. Mi soha nem avatkozunk bele abba Fideszként, fideszes politikusként, megválasztott országgyűlési képviselőként, vagy kormányzatként, hogy ki kit szeret. Mindenki azt szeret, akit akar, és mindenki úgy szereti, ahogy akarja, mi ebben nem szólunk bele, és nem folyunk bele. De a Pride-nak semmi köze a szerelemhez, időnként azt gondolom, ahhoz sem, hogy ki minek vallja magát. A Pride az egy közterületi reklám

– mondta, majd párhuzamot vont a dohányzás reklámozása és a Pride között: „Magyarországon dohányozni szabad, de a dohányzást reklámozni nem szabad. Miért? Mert védjük a gyerekeinket a dohányzástól.”