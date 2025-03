Ruszin-Szendi: Nem csináltattam tokaplasztikát, nem építtettem villát

Nem készítettem TB-re sem zsírleszívást, sem tokaplasztikát! Amennyiben készült volna ilyen, azt az EESZT-nek tartalmaznia kéne

– olvasható Ruszin-Szendi Romulusz új Facebook-bejegyzésében.

A Bors még a múlt héten írt cikkében arról, hogy a volt vezérkari főnökön zsírleszívást hajtottak végre, az ügy nyomán a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálatot indított. Ruszin-Szendi erről korábban azt nyilatkozta, ez csupán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter lejárató kampányának része.

A közösségi oldalon most további vádakra is reagált, köztük hogy jogtalanul használt volna helikoptert, illetve hogy drága szolgálati villát építtetett magának.

Az is hazugság, hogy helikoptert használtam magáncélra. (…) A szolgálati lakás nem az enyém, 8 hónapot laktam benne. Nem én rendeltem meg, nem én építettem és a nyilvánosságra kerüléséig fogalmam sem volt az árakról

– szögezte le.

A volt vezérkari főnökkel szemben az is felmerült, hogy felhatalmazás nélkül tárgyalt ukrán vezetőkkel. Erről azt nyilatkozta, Ukrajnában mindig a kormány álláspontját képviselte, az erről szóló jelentéseket pedig a miniszterelnök is jóváhagyta, aki meg is dicsérte őt.