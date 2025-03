Vizsgálatot rendelt el a kormány Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásának ügyében

Gulyás Gergely a kormányinfón jelentette be, hogy a kormány KEHI-vizsgálatot rendelt el az ügyben, hogyan végezhettek a Honvédkórházban a társadalombiztosítás terhére zsírleszívást Ruszin-Szendi Romuluszon. A beavatkozásról szerdán az a Bors hozott nyilvánosságra információkat, amely tavaly májusban kiszivárogtatta Magyar Péter – azóta kiderült, hamisított – mentős esetlapját. A lap csütörtökön azt is írta, hogy nemcsak zsírleszívást, de tokaplasztikát is „rendelhetett” tb-re a volt vezérkari főnök – ma már a Tisza Párt szakértője – a Honvédkórházban.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón azt mondta, katonához méltatlannak tartja a beavatkozást, és a műtő helyett inkább a konditerembe kellett volna mennie az akkori vezérkari főnöknek. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által végzett vizsgálat szerinte kideríti, hogyan történhetett meg az, hogy a kórházban valaki jóváhagyta a szabályellenes beavatkozást. Arra az újságírói kérdésre, hogy a vizsgálatot kiterkesztik-e arra, hogy a politikai elitből más is igényelt-e ehhez hasonló, közfinaszírozásra elvégzett beavatkozásokat, a miniszter azt mondta, kitér erre is a vizsgálat.

A Bors szerdán azt írta, azzal az indokkal végeztek zsírleszívást közgyógyellátás keretében, hogy „a nagymértékű zsír akadályozza a tábornokot hivatalos katonai teendőinek ellátásában”. A lap a forrásait meg nem nevezve azt is írta, hogy a beavatkozás állítólag nagy vitát váltott ki a kórház orvosai körében, mert szépészeti eljárásnak minősül, magánellátásban 600–700 ezer forintba kerül, de a lap azt írta, hogy a tábornoki kérést „nem lehetett visszautasítani”.

Szerdán Ruszin-Szendi Romulusz rövid videóban reagált. A volt vezérkari főnök nem tagadta a beavatkozás tényét, de hozzátette, a honvédelmi miniszter lejárató kampányának újabb elemének tartja, hogy a beavatkozás nyilvánosságra került. Szerinte a miniszter törvénytelenségeket követ el és erős csúsztatásokat használ. A Tisza Párt szakértője szerint ha egy vezérkari főnök a Honvédkórházba megy ellátásra, az senki másra nem tartozik, csak rá és az orvosára.

A Borsnak reagált a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), amely azt írta, a társadalombiztosítás terhére a plasztikai sebészeti beavatkozások körében olyan rekonstrukciós vagy helyreállító eljárások végezhetők, amelyek fejlődési rendellenességek, baleseti sérülések, illetve orvosi beavatkozás okozta torzulások (pl. daganatok eltávolítása) korrekcióját jelentik. Azt is írták továbbá, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. § (6) a) pontja szerint az egészségbiztosítás terhére nem vehetők igénybe a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatások. A jogszabályi rendelkezés értelmében tehát azok a beavatkozások számolhatók el, amelyeknek az elvégzése orvosilag indokolt és szükséges. Az orvosi indikáció megállapítása a kezelő szakorvos feladata és felelőssége.

