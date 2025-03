Medián: kormányváltást akar az abszolút többség

A Medián a friss pártpreferenciák után újabb közvélemény-kutatást tett közzé a HVG-ben arról, hogy továbbra is kétharmados többségben vannak azok, akik szerint az országban „rossz irányba mennek a dolgok”, és abszolút többségben azok, akik a következő választás után kormányváltást szeretnének. Noha Orbán Viktor az elmúlt hetekben komoly offenzívába kezdett, néhány lépése (pl. LMBTQ-jogok) vélhetően csak a Fidesz-tábor egyben tartásához elég. A folyamatos negatív kampány az Európai Unió ellen sikertelen. A magyarok EU-hoz fűződő viszonya stabil, kicsit még meg is szilárdult. 86 százalék támogatja Magyarország uniós tagságát, nagyobb részük „teljes mértékben”. A Tisza-szavazók egységesen (98%) az EU hívei, 86 százalékuk nagyon elkötelezett. A fideszesek többsége csak mérsékelten EU-párti, de még köztük is háromnegyedes a támogatók aránya.

Az orosz–ukrán háború megosztóbb: a népesség fele úgy gondolja, hogy Putyin súlyos és indokolatlan agressziót követett el Ukrajna ellen, ám 37 százalék szerint Oroszország jogosan lépett fel, hogy megvédje az érdekeit és biztonságát. A Medián emlékeztet rá, közvetlenül a háború kitörése után, 2022 tavaszán jóval kisebb (28%) volt az oroszbarát tábor, e kérdésben sikeres Orbán Viktor „békepárti” retorikája. A fideszesek csaknem kétharmada Oroszország jogos érdekeit, a tiszások négyötöde az indokolatlan, súlyos orosz agressziót hangsúlyozza. Az előbbiek 86 százaléka, az utóbbiaknak csak 30 százaléka ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását.

Még nagyobb a megosztottság Donald Trump megítélésében: a fideszesek négyötöde szerint az ország számára előnyösek az amerikai elnök lépései, míg a Tisza-szavazók ugyanekkora arányban tartják inkább veszélyesnek azokat. Európa szempontjából mindkét tábor borúsabbnak látja a képet, a magyarok kétharmada szerint a kontinens számára veszélyt jelentenek Trump döntései. Attól, hogy Magyarország újra orosz fennhatóság alá kerülhet, ha Trump lemond Európa védelméről, a társadalom kétötöde, a fideszesek 22 százaléka, a tiszások 55 százaléka tart valamennyire. A Mi Hazánk szavazói a Fidesz-híveknél is következetesebben oroszpártiak, az EU-tagságot ők támogatják minden más szavazótábornál kisebb arányban (65%). Trumpért a fideszeseknél kevésbé lelkesednek, de Magyarország számára ők is inkább kedvezőnek látják az amerikai elnök közelmúltbeli lépéseit.