Magyar Péter: Hozzák nyilvánosságra Orbán Viktor egészségügyi állapotát

– írja Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon.

Hozza nyilvánosságra a kormány Orbán Viktor jelenlegi egészségügyi állapotát! A magyar embereknek joguk van tudni, hogy a miniszterelnök alkalmas-e fizikailag és szellemileg az ország vezetésére. Joguk van tudni, hogy szed-e olyan gyógyszereket, vagy kap-e olyan kezelést, amely megnehezíti, vagy épp ellehetetleníti, hogy egy országot vezessen. Orbán Viktor egyre többször téveszt éveket, néha évtizedeket, vagy alapvető adatokat a beszédeiben és szinte mindig papírból olvassa a legrövidebb válaszokat is. Egy laikus számára is megállapíthatóan a miniszterelnök több egészségügyi problémával is küzd. Javasoljuk, hogy a magyar kormányinfón ne az amerikai elnökök, vagy magyar civilek, hanem a magyar miniszterelnök egészségügyi állapotával foglalkozzanak. A világ számos pontján nyilvánosan elérhető az országok vezetőinek egészségi állapota. Legyen ez így Magyarországon is!