Június elejéig rács mögött marad a japán anyuka meggyilkolásával gyanúsított ír férfi

Továbbra is letartóztatásban marad az a 43 éves ír férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolta a japán állampolgárságú volt feleségét Budapesten, egy V. kerületi lakásban – tudta meg a 24.hu. Egy hétéves kislány és egy tízéves kisfiú maradt árván a bűncselekmény után.

Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a bíróság június hatodikáig hosszabbította meg az előre kitervelt emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását.

A kétgyermekes anya január 29-én egy V. kerületi lakástűzben vesztette életét. Az elsődleges helyszíni és orvosszakértői vizsgálat alapján azt állapították meg, hogy ágyban dohányzás okozhatta a tüzet. Azonban felmerült a gyanú, hogy nem emiatt gyulladt ki a belvárosi lakás. A nő barátai szerint viszont soha nem dohányzott a japán anyuka.

Kiderült, hogy áldozat többször is segítséget kért korábban a rendőrségtől, feljelentést is tett, de hiába, holott a volt férje, egy ír állampolgár egyszer azt is írta neki, hogy „fájdalmas, lassú halált fogsz halni”.

Végül a rendőrség február 4-én bejelentette, hogy a kamerafelvételek megvizsgálása után „fordulat állt be a nyomozásban” és már emberölés miatt nyomoznak. A gyanúsítás szerint a férfi előre elhatározta azt, hogy a Magyarországra utazása során megöli majd a volt feleségét, a halálát pedig baleseti eredetű lakástűznek állítja be.

Értesüléseink szerint a letartóztatásban lévő ír férfi elismerte, hogy rosszban volt gyermekei anyjával, de azt állította, hogy nem ő ölte meg a nőt. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akkor akár életfogytiglant is kaphat.